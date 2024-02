A Mercedes szupertinije nehéz, de produktív teszten van túl

A bahreini gyakorlás első napját az eső hátráltatta, miközben a második napon Antonellinek csupán 20 kör jutott. Ettől függetlenül azért sikerült javítania azokon a területeken, melyeket még a tavaly év végi abu-dzabi teszt során határozott meg, beleértve a fizikai állóképességét is.

„Három nap után fizikálisan eléggé elfáradtam. Ezen tehát muszáj volt dolgozni.” Antonelli új F2-es autója egyébként bőven kétszer olyan erős, mint amivel tavaly versenyzett – 620 lóerő a 270-nel szemben. Emellett pedig sokkal komolyabb leszorítóerőt is termel, amely magasabb kanyarsebességet tesz lehetővé, és a fékezési teljesítménye is jobb.

„Abu-Dzabi után hozzá kellett szoknom a karbonszálas fékekhez, amely elég nagy változást jelentett a korábbi autókhoz képest. Ezt leszámítva az autó leszorítóerejét is jobban kell tudnom használni, főleg a kanyarok bejáratánál. Ez volt a két fő dolog, amin dolgoznom kellett Abu-Dzabit követően.”

„Alapvetően boldog voltam az eredményekkel, de azzal is tisztában vagyok, hogy sok mindent jobban csinálhatnék, szóval a versenyre mindenképpen megpróbálok majd javítani, hogy jobb eredményeket érhessek el.”

Egy másik jelentős különbség a Formula Regionális Európa-bajnokság (FRECA) és az F2 között a gumikban keresendő. Bár mindkét sorozat Pirelli-abroncsokat használ, az F2-es gumiknak jóval nagyobb erőhatásokat kell kiállniuk és hosszabbak is a futamok, így a gumimenedzselés is komolyabb szerepet kap, arról nem is beszélve, hogy kötelező kiállások is vannak.

„Elég nehéz kezelni ezeket az abroncsokat. A legfontosabb, hogy a megfelelő hőmérsékleti ablakban tartsuk őket, mert ha ez sikerül, akkor sokkal jobban teljesítenek és tovább is bírják. A legnagyobb nehézség az, hogy a lehető leggyorsabban menj, miközben nem hevíted őket túl. Ennek megtanulásához pedig még idő és gyakorlás kell.”

Antonellire mindenképpen rengeteg szem szegeződik majd az idei F2-es idényben, hiszen akár arra is lehet esélye, hogy Lewis Hamiltont váltsa a Mercedesben, még ha ez talán túl nagy vállalás is lenne a csillagosoktól. „Nem akarok semmilyen elvárásokat kijelölni. Tudom, hogy kemény lesz, mert a szint rendkívül magas” – tette még hozzá a Mercedes juniorja.

