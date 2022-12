A McLaren és Le Mans: „a kérdés csak az, hogy mikor”

A WEC és az IMSA új csúcskategóriái, az LMH és a LMDh már most elképesztően népszerűnek bizonyultak a gyártók körében, a Porsche, a BMW, a Peugeot, de még a Ferrari is úgy döntött, hogy felélesztik a sportautó-projektjüket, de már az Alpine és a Lamborghini is dolgozik a saját 2024-es autóján.

Zak Brown irányítása alatt a McLaren is óriási terjeszkedésbe fogott, a brit márka 3 autósra bővítette a részvételét az IndyCarban, beléptek az Extreme E-be és a Mercedes csapatának átvételével a Formula E-be is.

Brown, aki United Autosport társalapítójaként és résztulajdonosaként már széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a sportautózással kapcsolatban, szívesen beléptetné a McLarent is az új csúcskategóriába.

„Nagyon szeretném, ha a McLaren is ott lenne a sportautózás legerősebb bajnokságaiban, szerintem passzolna a márkához” – mondta Brown a Marshall Pruett podcastben. „Biztosra kell mennünk, hogy amikor – ez a kérdés, hogy mikor, nem pedig az, hogy ha versenyeznénk – rendes munkát kell végeznünk, hogy felkészültek vághassunk neki az új kihívásnak.”

„Szerintem ez még pár évre van. Erről azonban hamarosan döntést kell hoznunk, és tudjuk, hogy milyen feltételeknek kell addig teljesülnie.”

„Jól kell állnia a csillagoknak, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a jelenlegi csapataink megfelelően működjenek, de ha lehetne egy varázspálcám, amivel egy suhintásra új csapatunk lenne, akkor azzal a sportautózásba szállnék be” – folytatta Brown a RACER-nek.