A hatóságok lefoglalták az F2-es autót, ami így nem indulhat Monzában

Az elmúlt hétvégén Anthoine Hubert halálos balesetet szenvedett a Belga Nagydíj első futamán az F2-ben. Juan Manuel Correa volt a másik súlyos sérült, aki belecsapódott a francia társa autójába, mely kettészakadt. Az amerikai versenyző mindkét lába eltört és gerincsérülést szenvedett, ami miatt egy több mint 4 órás műtéten esett át, és már az Egyesült Királyságban tartózkodik a brit specialisták kezében.

Az F2-es sorozat most hivatalosan is megerősítette, hogy a tragikus események miatt Giuliano Alesi autóját lefoglalták a hatóságok, mivel az is részt vett a súlyos balesetben. Ez azt jelenti, hogy a Trident csapatnak csak egy autója lesz a hétvégi monzai eseményre, amit Alesi fog használni, tehát Ralph Boschung egyik futamon sem állhat rajthoz. A svájci leghamarabb a szeptember végi orosz hétvégén térhet vissza.

Az F2-es mezőny Belgiumban gyakorlatilag egy futamot sem teljesített a tragédia miatt, hiszen a vasárnapi versenyt törölték, szemben az F3-as és az F1-es eseménnyel, amiket megtartottak. Az FIA a hatóságok bevonásával szinte azonnal megkezdte a vizsgálatokat a halálos baleset körül.

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.