A Formula 2 és a Formula 3 menetrendje is előkerült

Miután múlt héten bejelentésre került, hogy költségcsökkentési okokból az F2 és az F3 2021-től nem lesz helyen ugyanazon a helyszíneken, a két sorozat a Forma-1 jövő évi versenynaptárának megjelenése után nem sokkal saját menetrendüket is közzé tették.

Ez alapján az F2-es szezon Bahreinben kezdődik március végén, majd május végén Monacóban, két héttel később pedig Bakuban folytatódik. A negyedik fordulót Silverstone rendezi, majd egy közel kéthónapos nyári szünet után Monza következik, majd szeptember 24. és 26. között Szocsi.

Az újonnan bejelentett Szaúd-Arábiai Nagydíj betétfutama is az F2 lesz és az egy héttel később rendezendő Abú Dzabi Nagydíj lesz az ő bajnokságuknak is a záróakkordja. Minden versenyhétvégén három futam lesz, de hogy milyen formátumban, azt később jelentik majd be.

Az F3 májusban indul Barcelonában, innen pedig Európában kísérik végig a Forma-1-et, konkrétan Franciaországban (június 25-27.), Ausztriában (július 2-4.), Magyarországon (július 30.-augusztus 1.) és Belgiumban (augusztus 27-29).

A Holland Nagydíj visszatérését is a Forma-3 vezeti majd fel szeptember elején, majd az évadzáró az Egyesült Államokban lesz október 22. és 24. között. A két sorozatot szervező cég vezérigazgatója, Bruno Michel elmondta:

„Ahogy múlt héten bejelentettük, a 2021-es évre az egyik költségkímélő intézkedésünk a versenyhétvégék számának csökkentése lesz, ami magában megkíméli a csapatok pénztárcáját. Az F1 és az FIA támogatásának köszönhetően azonban már három futamot tudunk tartani fordulónként.”

„Az előzetes F2-es naptár európai és tengerentúli pályák keveréke, melyek mindig is népszerűek voltak a versenyzők és a nézők között egyaránt. Dzsidda bekerülése a naptárba csak fokozza az izgalmakat.”

„Nagyon érdekes lesz majd Zandvoortban és Austinban látni a Formula 3 mezőnyét. Ezen pályák mindegyike új lesz a mezőny számára, emellett Franciaországba is visszatérünk, ahol remek versenyeket láthattunk az elmúlt években.”

