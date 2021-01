A Forma-1 után az F2 is módosította a naptárját

A Forma-1 ma reggel bemutatta a módosított versenynaptárát a 2021-es szezonra. Egy ideje már számítani lehetett a változásokra, melyek többek között Imolát, Melbourne-t és Bahreint is érintik. Most a Forma-2 is hivatalossá tette a saját módosításait.

A Forma-2 szorosan kapcsolódik a Forma-1 versenyhétvégéihez, tehát számítani lehetett rá, hogy ha utóbbi naptárát hivatalosan is módosítják, úgy az előbbinél is változtatásokat fognak végrehajtani. Az F2 előnye azonban, hogy náluk a szezon alapból Bahreinben kezdődik, tehát ők az idény elejéről egyetlen versenyt sem veszítettek el.

Még több F1 hír: Kicsoda Laurent Rossi, az új Alpine-vezér?

Imola érkezése azonban némi átformálásra késztette az F2-t is. A Szaúd-Arábiában és Abu-Dhabiban megrendezni kívánt versenyhétvégéket áthelyezték új dátumra, előbbit december első hétvégéjén, utóbbit pedig a tervezetthez képest egy héttel később tartják meg.

Összevetve tehát a két sorozat változtatásait ki lehet jelenteni, hogy a Forma-1 jóval nagyobb módosulásokon ment keresztül, mint a kistestvér szerepét betöltő Forma-2, amely az eredeti dátumban indítja útjára a szezonját.