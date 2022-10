A Ferrari és a Mercedes juniorjai csapattársként csapnak össze az F1 felé vezető úton

Beganovic a 2022-es FRECA szezon bajnokaként lép tovább a Formula 3-ba, ahol a Premánál Paul Aron lesz az egyik csapattársa, aki harmadik lett a pontversenyben 1 ponttal az olaszok egyik F1-es reménysége, Gabriele Mini mögött.

Harmadik csapattársuk a Formula Scout értesülései szerint a Williams-junior Zak O’Sullivan lehet, aki idén újoncként a 11. lett a pontversenyben a nem túl versenyképes Carlinnal. A brit pilóta pár napja megejthette élete első Forma-1-es tesztjét is az Aston Martinnal az Autosport BRDC Young Driver of the Year díjának elnyerése után.

2022-ben a topcsapatok juniorjai nem tündököltek az F2-ben, egyedül az újoncként a várakozásokon felül teljesítő Logan Sargeant kap majd 2023-as ülést, de sem a Red Bull, sem a Ferrari, sem a Mercedes juniorjai nem teljesítettek a csapatok elvárásainak megfelelően.

Mivel egyik topcsapatnál sem várható a közeljövőben üresedés, Beganovic, Aron és a többiek komolyabb teljesítéskényszer nélkül kezdhetik meg a szereplésüket az F1 hivatalos betétsorozataiban.