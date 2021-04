A brazil Stock Car Pro Series 2021-es szezonját is követhetitek a Motorsport.tv-n

A mostani hétvégével kezdve a Motorsport.tv-n globálisan elérhető lesz a Stock Car Pro Series mind a 12 fordulója. A https://motorsport.tv/channel/stock-car-brazil/563 csatorna pedig csatlakozik a Motorsport.tv partnerprogramjához is, így exkluzív színfalak mögötti tartalmakat tekinthettek meg itt.

Brazília 1979-ben alapított első számú motorsport sorozata már több, mint 40 szállítja megállás nélkül az izgalmakat, az idei szezonban is olyan remek pilóták csapnak majd össze, mint a korábbi Forma-1-es pilóta Felipe Massa, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr, és Riccardo Zonta, valammint a kétszeres Le Mans 24 órás győztes Daniel Serra.

Eric Gilbert, a Motorsport.tv elnöke így nyilatkozott a bejelentést követően: „Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Motorsport.tv partneri megállapodást kötött a híre Stock Car Pro Series-zel. A kiterjedt kapcsolatunk nem csak egy hivatalos Motorsport.tv-csatornát tartalmaz, de világszerte exkluzív közvetítési jogokat, rövid, exkluzív tartalmakat és szerkesztőségi támogatást a Motorsport.com-tól. A Stock Car Pro Series Brazília elsőszámú sorozata, tele korábbi F1 és IndyCar pilótákkal. 2021-ben a sorozat mindennél jobb esélyekkel nyithat a globális közönség felé, és mi is hozzá akarunk járulni a saját eszközeinkkel a sorozat sikerességében.”

A korábbi Forma-1-es pilóta, Felipe Massa is éltette a megállapodást: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Stock Car Pro Seriesben versenyezhetek. Nagyon motiváltan állok a szezonhoz abban a bajnokságban, ahova mindig is el akartam jutni, különösen most, hogy a Motorsport.tv közvetíti majd a versenyeket. Fantasztikus érzés egy brazil sorozatban versenyezni, amit világszerte közvetítenek majd. Gratulálok a Motorsport.tv-nek, és a Stock Carnak is, amiért olyan fontos változtatásokat hoztak, amelyek a pilóták és a szurkolók érdekeit szolgálják.”

