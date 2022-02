A BMW a 2024-es Le Mans-t célozza meg az LMDh autójával

A BMW tavaly nyáron jelentette be hivatalosan, hogy ők is csatlakoznak az LMDH kategóriához az IMSA-ban, és jó autógyártói szokáshoz híven a lehető legkisebb erőbefektetést teszik meg a részvételért származó legnagyobb profitért, így az IMSA-ban először a Rahallal közösen állnak rajthoz.

A BMW leköszönő motorsport főnöke, Mike Krack – aki az Aston Martin Forma-1-es csapatfőnöke lesz – azonban elismerte, hogy a WEC ennél nagyobb befektetést, és egy teljesen gyári csapatot követelhet meg a márkától, ami nem feltétlenül áll még készen 2023-ra.

„Egy Le Mans projekt elindításához le kell ülnöd beszélned az ACO-val, és el kell kötelezned magadat egy fix időintervallum mellett” – nyilatkozta Krack a Motorsport.com-nak. „Még meg kell határoznunk: mekkora befeketés szükséges ahhoz, hogy nyerjünk Le Mans-ban? Nincs még végleges döntés erről, de az óra ketyeg.”

„Ideális esetben lesznek fiókcsapataink az IMSA-ban és a WEC-ben is, az LMDh modellt szerintem nem csinálod helyesen, ha csak egy gyári csapatra koncentrálsz.”

Krack azt is elárulta, hogy a BMW LMDh autójának tesztelését júliusban kezdhetik meg, ami szerinte fantasztikus teljesítmény „az iparágat súlytó beszállítási problémák mellett”, viszont nem nyilatkozott arról, milyen motor fogja meghajtani majd az autójukat – a Porsche nemrégiben jelentette be, hogy a VW-csoport utcai autóiból is ismert 4 literes V8-as motor adja majd a versenyzésre szánt egység alapját.