Alonso lábujjhegyen kezdte a Dakart

A kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso első Dakar-részvételét kezdte meg vasárnap Marc Coma navigálásával, és az első szakasz ugyan nem alakult zökkenőmentesre, ám a spanyol így is elégedetten nyilatkozott.

Alonso az első szakaszon a 11. helyen ért célba, hátránya 15 perc 27 másodperc volt az élen záró litván Vaidotas Zala mögött. A spanyolnak két technikai probléma színesítette az első szakaszt.

"Az igazság az, hogy az első szakasz mindig extra izgalommal jár, hogy a kezdésnél minden jól alakuljon. Nem volt komplikációmentes a napunk, de ezzel mindenki így van, igyekeztünk minél kevésbé belecsöppenni" - mondta Alonso.

"Az autó jól működött, kényelmesen éreztem magam, nem volt ijedtség, szóval igyekeztünk óvatosan kezdeni" - elemezte ki az első napot Alonso. "Az előzetes terv az volt, hogy a kezdő szakaszokat lábujjhegyen tegyük meg, anélkül, hogy bármi többet vállalnánk, vagy valami szokatlant, inkább többet tanulva a versenyről, amíg benne vagyunk."

"A cél, hogy bent legyünk az első tízben, akiket három percenként indítanak, mert a látási viszonyok nagyon fontosak. Mert amikor elveszik a pályán az ember, és újra megtalálja az utat, akkor autók mögé kerülhet, és akár 10 km-t is 50 km/h-val kénytelen megtenni, mert semmit sem látni" - mesélte Alonso.

A többiekről a következőket gondolja. "Azt hiszem, hogy mindenki gyorsabb nálam, csak több is volt a problémájuk, mint nekem. A ritmus olyan többé-kevésbé, mint amilyenre számítottam, talán kicsit többet zsebeltünk be" - értékelt Alonso.

Alonso abban reménykedik, hogy a verseny második felében már könnyebb dolguk lehet, a spanyol szerint az addigra megritkult mezőnyben könnyebb lesz megtalálni a tiszta szakaszokat.

"A második héttől csendesebb versenyre számítok, és ha tökéletes állapotban sikerül érkezzünk, akkor meghúzhatjuk egy kicsit a végét" - mondta a stratégiáról Alonso, aki szerint az első szakaszt nehéz volt élvezni, a kocsiban nagy volt a feszültség, miközben rengeteg veszély leselkedett a résztvevőkre.

"Azt hiszem, nagyjából senki sem élvezte ezt, mert nagyon sok bizonytalanságra kellett számítani. nem tudtuk, hogy milyen lesz a szakasz. Holnap és után az indulásnál a roadbookkal, kora reggel, nagy stresszel a versenyzőkben nagyon nehéz élvezni" - mondta Alonso.

A spanyol tavaly már versenyen is bizonyított Marc Comával, akivel a kétszeres F1-es világbajnok szerint olyan a versenyzés, mint a mézeshetek.

"Még mindig a "mézesheteket" töltjük. Teljesen világos, hogy még mindig nem rendelkezem azokkal a képességekkel, amikkel megkérdőjelezhetném, amit csinál. Még ha néha el is vagyunk veszve, elmagyarázza, hogy ez normális. És ha még nagyon frusztráló is néhány helyzet, mert a szituáció fűtött, és a látási viszonyok is rosszabbak, a szakasz végén azt vettük észre, hogy mi voltunk az egyik legjobbak" - mondta Alonso.

Két törés is nehezítette a dolgukat, ám Alonso így is szerencsésnek érezte magát. "Ez szerencse. A marokkói versenyen volt néhány kezdő bakim, ami miatt sok volt a törés. Néha két centiméter elég jobbra vagy balra, és máris egy hatalmas kőre érkezel. Nagy a szerencse szerepe, nem lehet tudni, mikor történik hasonló" - mondta Alonso az első szakasz után.

