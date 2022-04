8 ok, amiért 2022-ben is érdemes lesz követni a DTM-et

DTM cars group photo with drivers Fotó készítője: DTM

Az eddigi legnagyobb rajtrács

A Class 1 szabályrendszer kudarca után a koronavírus-járvány közepén még nem mozgatta meg a GT3-as szabályrendszer a csapatok és a gyártók fantáziáját, de a 2021-es szezon sikere után a DTM 2000 óta íródó újkori történelmének legnagyobb mezőnye jött össze 29 autóval és 6 gyártóval: Az Audi, BMW, Mercedes trió mellett idén már a Porsche is ott lesz a rajtrácson, ahogyan a két olasz óriás, a Ferrari és a Lamborghini is. Az indulók teljes listáját a cikk alján találjátok.

Loeb bemutatkozása

Sébastien Loeb minden kétséget kizáróan a modernkori motorsportok egyik legnagyobb legendája, idén pedig a DTM-ben is kipróbálhatja magát, köszönhetően annak, hogy a Formula E-ben is versenyző Nick Cassidy-nek Monacóban van ezen a hétvégén elfoglaltsága, de Loeb minden bizonnyal a Norisringen is autóba ül majd.

Loeb az AlphaTauri színekbe öltözött Ferrari 488-at fogja vezetni, az AF Corse szezonját idén is a Red Bull szponzorálja majd. Loeb csapattársa a háromszoros brazil Sock Car bajnok Felipe Fraga lesz, aki az AF Corse főnöke, Ron Reichert szerint sokakat meglep majd, mivel Európában nem figyeltek még fel a képességeire.

Rast visszatérése

A háromszoros DTM-bajnok René Rast még nem ízlelte meg, milyen a DTM korszakának legújabb fejezete, de semmi okunk kételkedni abban, hogy a Formula E, LMP2 és Class One DTM veterán nagyon gyorsan fel fogja venni a tempót, már csak azért sem, mert a karrierjének korábbi szakaszaiban GT3-as autóval is bajnok lett: 2014-ben az ADAC GT Masters-t nyerte meg a mostani csapattársával, Kelvin van der Lindével. Hiába érzi úgy, hogy ismét mindent elölről kell megtanulnia, az Aui R8 LMS GT3 tavaly is kiváló gépnek bizonyult.

Végre itt a Porsche

A Class One szabályrendszer és a gyári csapatok hőskora nem tudta megmozgatni a Porsche fantáziáját (és pénztárcáját), de a GT3-as szabályrendszer, és a formátum sikeressége a stuttgarti márkát is a belépésre késztette.

„Szerintem a Porsche nagyon hamar rá fog jönni, hogy milyen kis befektetés mellett is mekkorát lehet szakítani a DTM neve, a TV-közvetítés mérete, és a tradíciók miatt” – fogalmazott a Motorsport.com-nak Mike Rockenfeller, aki tavaly az Audival versenyzett a sorozatban, idén azonban nem fog rajthoz állni, és inkább az IMSA-ban próbálna szerencsét.

A márka első számú esélyese a bajnoki címre a gyári támogatást élvező Laurens Vanthoor lehet, aki már Spa és Nürburgring 24 órásat is nyert már, de csapattársa, a Red Bull támogatását élvező Dennis Olsen is okozhat egy pár meglepetést.

Birodalmi flottával támad a Mercedes

A Mercedes ellentmondásos körülmények között, de az egyéni és a konstruktőri címet is megnyerte 2021-ben, idén pedig 8 autónak és nagyon erős versenyzőknek biztosítanak teljes gyári támogatást. Max Götz és a hétszeres DTM-futamgyőztes Lucas Auer a Winwardnál kaptak helyet, de a veterán Maro Engel, és a 2018-as Blancpain GT-bajnok Luca Stolz is esélyes lehet a bajnoki címre. Két újoncnak is lehetőséget ad idén a Mercedes: David Shumacher az F3-nál nem tudott tovább lépni a formula sorozatokban, Mikaël Grenier viszont már GT-veteránnak mondhatja magát, aki idén már behúzott egy bajnoki címet az Asian Le Mans Seriesben.

Bemutatkozik a BMW M4 GT3

A BMW már több mint 1 éve élesben is tesztelte a vadiúj GT3-as autóját, amely a szimulátorokban is hamar a játékosok kedvencévé vált. Az M4 GT3 a pilóták elmondása szerint sokkal sokoldalúbb beállításokat tesz lehetővé, és jobban bánik a gumikkal is, mint a GT3-as sprintversenyzés helyett a hosszútávú endurance versenyzést szem előtt tartva kifejlesztett régi M6.

A BMW pedig szintén kifejezetten erősen képviseli magát az új sorozatban a Schubert és a Walkenhorst Motorsporttal. Továbbra is náluk versenyez a kétszeres DTM-bajnok Marco Wittmann, de Sheldon van der Linde, Phillip Eng is győzött már a sorozatban, Esteban Muth pedig alig 20 évesen képviselheti a márkát.

Elcsenheti-e a koronát a németek elől a Lamborghini?

Mirko Bortolotti tavaly egyetlen egyszer állt rajthoz a T3 Motorsporttal a DTM-ben Assenben, és egyből a dobogóra állt. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az idei szezon egyik fekete báránya lehet a veterán olasz versenyző, különösen annak fényében, hogy a Lamborghini is teljes gyári támogatást ad neki és annak az osztrák Grasser Racing Teamnek, akikkel Bortolotti már szinte minden nagyobb GT-versenysorozatban dobogóra állhatott, legyen szó Európáról vagy az Egyesült Államokról.

Szabályváltozások: nincs többé csapatutasítás

Igencsak negatív fényben tüntette fel a DTM-et tavaly az, ahogyan Max Götz a Mercedes csapatokon átívelő utasításával nyerte meg a sorozat 2021-es bajnoki címét, nem sokkal azután, hogy Kelvin van der Linde falba rakta Liam Lawsont.

Gerhard Berger azonnali intézkedést ígért, és cselekedett is: a csapatutasítások létező összes formáját betiltották az idei szezonra, és a szabály megszegéséért az egész szezonból kitilthatják a vétkező csapatot.

A 2022-es szezonban már kiállhatnak kereket cserélni a versenyzők a biztonsági autós fázisok alatt is, amire tavaly még nem volt esély, illetve a kerékcserékkel kapcsolatban egy újabb fontos változás született, amely stratégiailag izgalmasabbá teheti a versenyeket: már nem a körszámhoz, hanem időhöz mérik a bokszutca megnyitását, pontosabban a futam 11. percéhez. Ezzel előfordulhat az, hogy az élmezőny még pont nem tud a lehető leghamarabb kiállni kereket cserélni, de a mezőny második fele már igen.

Csökkentették a BoP súlybüntetését is: a futamgyőztesek ugyanúgy 25 kg extra ballasztot kapnak az autójukba, de a második helyezett 18 helyett már csak 15-öt, a harmadik pedig 15 helyett már csak 5 kilós büntetést kap, hogy elkerüljék a versenyszellemiség megcsonkulását.

+1 hol tudom nézni?

Tavaly visszakúszott a Digi Sports képernyőjére a DTM, a portimaói szezonnyitót azonban nem adja majd a szolgáltató. Magyarországon angol vagy német kommentárral lehet majd követni a sorozatot, a DTM hivatalos YouTube csatornáján, vagy egy egyszerű regisztrációt követően szintén térítésmentesen a DTM hivatalos weboldalán. Amennyiben pedig lemaradtatok a versenyről, az összefoglalókat nálunk, a Motorsport.com videói között találjátok majd.

# Versenyző Nemzetiség Csapat Autó 1 Maximilian Götz GER Mercedes-AMG Team WINWARD Racing Mercedes-AMG 3 Kelvin van der Linde RSA ABT Sportsline team Audi R8 4 Luca Stolz GER Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 6 Alessio Deledda ITA GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 7 Ricardo Feller SUI ABT Sportsline team Audi R8 10 Esteban Muth BEL Walkenhorst Motorsport BMW M4 11 Marco Wittmann GER Walkenhorst Motorsport BMW M4 12 Dev Gore USA Team Rosberg Audi R8 18 Maximilian Buhk GER Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 19 Rolf Ineichen SUI Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 22 Lucas Auer AUT Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 24 Thomas Preining AUT KÜS Team Bernhard Porsche 911 25 Philipp Eng AUT Schubert Motorsport BMW M4 26 Esmee Hawkey GBR T3 Motorsport Lamborghini Huracán 27 David Schumacher GER Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 31 Sheldon van der Linde RSA Schubert Motorsport BMW M4 33 René Rast GER ABT team Audi R8 36 Arjun Maini IND Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 37 Sébastien Loeb FRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 51 Nico Müller SUI Team Rosberg Audi R8 63 Mirko Bortolotti ITA Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 66 Marius Zug GER Attempto Racing Audi R8 74 Felipe Fraga BRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 85 Clemens Schmid AUT GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 88 Maro Engel GER Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 92 Laurens Vanthoor BEL SSR Performance Porsche 911 94 Dennis Olsen NOR SSR Performance Porsche 911 95 Nicki Thiim DEN T3 Motorsport Lamborghini Huracán 99 Mikaël Grenier CAN Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG