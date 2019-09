4 órán át operálták a súlyosan megsérült F2-es versenyzőt

A Belga Nagydíj meghozta a Ferrari és Charles Leclerc első győzelmét, de egyikőjüknek sem lehetett édes a siker íze, mivel szombaton halálos baleset történt az F2-ben. Az FIA időközben már meg is kezdte a vizsgálatot, hogy kiderítse, pontosan mi is történt, bevonván a helyi hatóságokat is, hiszen halálesetről van szó.

Az incidensben Juan Manuel Correa volt a másik érintett, akit nyilvánvalóan később szintén meg fognak hallgatni, hiszen ő volt az, aki belerohant Anthoine Hubert autójába, mely végül kettészakadt. Sajnálatos módon valószínűleg egyik pilóta sem tehetett semmit annak érdekében, hogy mindezt elkerüljék, de Correa, ha súlyos sérülésekkel is, de túlélte a brutális bukást.

A legújabb hivatalos közlemény szerint Correa operációja a kettős lábtörés és a gerincsérülés miatt 4 órán át tartott, így most megkezdheti a rehabilitációját. Egészen holnapig azonban az intenzív osztály betege marad, majd amikor a körülmények stabilabbá válnak, a versenyző visszatér Amerikába. A család természetesen nagyon hálás a rengeteg pozitív üzenetért.