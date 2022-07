29 magyar fiatal versenyző támogatásával alakult meg a HUMDA Academy

A HUMDA egyik alapvető célkitűzése a hazai autó- és motorsport népszerűsítése, fejlesztése, a tehetséges, illetve eredményes sportolók karrierjének támogatása és előre mozdítása. Az Ügynökség tavaly novemberben Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor vezetésével több mint száz tehetséges versenyző képességfelmérését kezdte meg a tehetségkutató- és utánpótlásnevelési rendszerben. A hazánkban jelenleg is aktív, többségében utánpótlás korú autó- és motorversenyzők a Fit4Race komplex, többek között fizikai-, mentális, pszichológiai, biomechanikai és egyéb versenyspecifikus szempontok alapján végzett felmérésen vettek részt. Különböző szempontok figyelembevételével és súlyozásával alakult ki a támogatotti lista, többek között az életkort, a sporttapasztalatot, a versenyzőkben rejlő potenciált, a sporthoz való hozzáállást és a mikrokörnyezetet is értékelték a szakemberek Michelisz Norbert és Talmácsi Gábor irányításával.

Fotó készítője: HUMDA

Olyan versenyzők kerülhettek be a programba, akik már bizonyítottak valamilyen szinten és van esélyük arra, hogy komolyabb karriert fussanak be a következő években. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a HUMDA sajtóközleménye szerint sem az a támogatás célja, hogy teljesen egészében fedezzék egy szezon költségvetését, hanem kiegészítést kínálnak a már meglévő költségvetéshez, amit jellemzően családi vagy szponzori támogatással teremtenek elő a fiatalok.

„Saját tapasztalatból tudom, hogy a motorsportban milyen nehéz beindítani egy karriert fiatalon. A legtöbb sportággal ellentétben itt sokkal nagyobb az anyagi nyomás a versenyzőkön, és sok esetben a költségvetés hiánya a legfőbb gátja a magyar tehetségek kibontakozásának. Azért örülök a HUMDA programjának, mert lehetőséget ad arra, hogy a legtehetségesebb versenyzők kisebb valószínűséggel kerüljenek ilyen nehéz helyzetbe. A kiválasztásban nekem fontos szempont volt, hogy ami mérhető, azt mérjük meg. Sokat számított a Fit4Race-elemzés, amelynek segítségével a fejlődési potenciált objektív szempontokkal kiegészítve határozhattuk meg, ezzel növelve annak valószínűségét, hogy azok a versenyzők kapjanak segítséget, akik a legjobb eséllyel juthatnak el komoly szintre egy erős, nemzetközi bajnokságban” – emelte ki Michelisz Norbert, a túraautó világkupa 2019-es bajnoka, a HUMDA Academy program mentora.

„Már aktív karrierem során is fontosnak tartottam a fiatalok támogatását. Jó érzéssel tölt el, hogy a tehetségek mentorálásában részt vehetek. Egy hosszú kiválasztási folyamat végéhez érkeztük, melynek eredményeképp előre mozdíthatjuk a legtehetségesebbek pályafutását. Visszaemlékezve pályafutásom elejére, én magam is átérzem azt, hogy a szülőkre mekkora anyagi teher nehezedik évről-évre a technikai sportokban, ezért igazán kivételes lehetőség ez a támogatottak számára” – tette hozzá Talmácsi Gábor, a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka, a HUMDA Academy program mentora.

Görbe Soma Fotó készítője: HUMDA

„A Fit4Race a minden teljesítmény területre kiterjedő vizsgálatai alapján létrehozott a HUMDA részére egy olyan speciális felmérési és kiértékelési rendszert, melynek segítségével kizárólag számadatokkal skálázhatóvá tudtuk tenni a több mint 100 versenyző részvételével zajló kiválasztási folyamatot. Nagyszerű volt látni, hogy a versenyzők úgy érkeztek meg és teljesítettek, mintha az egy éles versenyhétvége lett volna. Ez a plusz izgalmi szint egyértelművé tette azt is, hogy kik azok a sportolók, akik a jövőben egy nap képesek lesznek sorsdöntő versenyeket, bajnoki címeket is nyerni” – nyilatkozta Matics Zsolt teljesítménytréner, a Fit4Race alapítója.

„A HUMDA Academy tagjai nem csak anyagi támogatásban részesülnek, hanem folyamatos kapcsolatban állnak majd az Ügynökséggel, és más területeken is segítséget, tanácsokat kapnak karrierjük építéséhez. Ez alatt jogi-, kommunikációs-, és marketing segítséget értünk, de akár a fizikai vagy a mentális felkészülés folyamatában is részt vehetünk. Mivel minden sportág minden szakágában más és más jellegűek lehetnek ezek a felmerülő kérdések, ezért ez a munka egyben egy pilot projekt is az Ügynökségnek, a sportolókkal együtt dolgozzuk majd ki a részleteket. Így a felmerülő kérdések és tapasztalatok alapján tudunk majd a jövőben támogatandó versenyzőink mellé egy komplex támogatási csomagot biztosítani” – mondta Őry Kornél, a HUMDA Zrt. szakmai igazgatója.

A HUMDA néhány hete jelentette be, hogy a túraautó-világkupában (FIA WTCR) induló Zengő Motorsport és a kamion-Európa-bajnokságban (FIA ETRC) versenyző Révész Racing csapatait is támogatja. A teljes magyar háttérrel, hazai versenyzővel és szerelőgárdával induló versenycsapatok azontúl, hogy hazánk hírnevét öregbítik a technikai sportok rangos szériáiban megfelelő hátteret biztosíthatnak a magyar versenyzőket támogató szakembergárda kiépítéséhez, tapasztalatszerzéséhez.

A HUMDA Academy tehetséggondozó programban támogatott versenyzők szakáganként:

Gokart: Gáspár Benett, Gender Tamás, Hideg-Szikszai Ádám, Krepcsik Áron, Krózser Menyhért, Molnár Martin, Nógrádi Nimród, Willisits Vilmos, Zsebő Marcell

Rali: Csomós 'Mixi' Miklós, Hangodi Bendegúz, Herczig Patrik

Túraautó: Bucsi Attila, Rácz Gergő

Enduro motor: Liszka Roland, Zsigovits Norbert

Gyorsasági motor: Farkas Kevin, Görbe Soma, Kecskés Bence, Kovács Bálint, Molnár Gergő, Moor Rossi, Számadó Máté, Varga Tibor, Vincze Martin

Motokrossz: Katona Áron, Pergel Bence

Supermoto: Surányi Balázs

Triál motor: Csizmazia Barnabás

Csapattámogatások: Révész Racing (versenykamion), Zengő Motorsport (túraautó)

