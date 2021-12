2024-től jöhet Magyarországra a Superbike Világbajnokság mezőnye

Az első futamra 2024-ben kerülhet majd sor, a helyszín pedig a Hajdúnánás mellett újonnan megépülő aszfaltcsík lesz. A tender alapján a versenyrendezési jogokat ráadásul tíz évre, tehát egészen 2033-ig vásárolta meg a Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft.

Ami pedig szintén jó hír, hogy a Superbike mellett a Supersport, valamint a Supersport 300-as kategóriát is vendégül látjuk az elkövetkezendő években. Ez pedig azért is lehet fontos, mert a Supersportban magyar érdekeltség is van Sebestyén Péter révén.

Ami magát a versenyt illeti, annak rendezési díja az első évben 900 ezer euró lesz, ami megközelítőleg 330 millió forintnak felel meg. Ez ugyan soknak tűnhet, de a MotoGP költsége ennek nagyjából a tízszeresére rúg.

A MotoGP-t is tulajdonló Dorna Sportscal kötött megállapodás keretében egyébként már a 2023-as versenyrendezés is szóba jöhetne, de Magyarország vélhetően élni fog azzal a jogával, hogy csak egy évvel később látogasson el hazánkba mindkét rangos széria.

„Most elképzelhetőnek tűnik, hogy élni fogunk ezzel az opcióval, mert azt szeretnénk, ha a legtökéletesebb infrastrukturális feltételeket tudnánk biztosítani a versenyhétvégék tekintetében” – mondta Weingartner Balázs, a Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (HUMDA) elnök-vezérigazgatója.

