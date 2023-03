Räikkönen után újabb Forma-1-es világbajnok indul a NASCAR-ban!

Pár nappal azután, hogy bejelentették, Kimi Räikkönen utolsó F1-es futamgyőzelme helyszínén, Austinban újra részt vesz egy NASCAR Cup Series-versenyen, újabb fontos bejelentés érkezett.

A 2009-es Forma-1-es világbajnok Jenson Button is ott lesz a mezőnyben, és a 43 éves versenyző a 15-ös számú Rick Ware Racing Ford Mustangját vezetheti majd, illetve támogatást kap a Stewart-Haas Racingtől is.

A NASCAR Cup Series austini futamát március 26-én fogják rendezni, Button emellett még két futamon áll rajthoz a számára teljesen új sorozatban: július 12-én a Chicago Street Course-on, augusztus 13-án pedig az Indianapolis Motor Speedway Road Course-on lesz ott a mezőnyben.

Button az F1-től való visszavonulását követően is aktív versenyző maradt: azóta bajnok lett a Super GT-ben, megfordult a WEC-ben és az Extreme E-ben is, az idei Le Mans-i 24 óráson pedig egy Next Gen NASCAR-autót vezethet majd Jimmie Johnson és Mike Rockenfeller társaságában.

A magyar szurkolók nagy örömére a március végén megrendezésre kerülő NASCAR-futamot élőben lehet követni Magyarországról.