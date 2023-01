Megvan, hol közvetítik a NASCAR Cup Series versenyeit 2023-ban és 2024-ben!

Újabb két évig a Network4 platformjain láthatják a magyar nézők a NASCAR versenyeit. Amerika talán leglátványosabb, legkeményebb és leggyorsabb autóverseny sorozata egyre nagyobb népszerűségnek örvend idehaza, szinte futamról-futamra nő a rajongók tábora. Az idei szezon február 5-én indul Los Angelesben. A novemberi idényzáróig minden egyes futamot élőben láthatnak a szurkolók a NET4+ streaming szolgáltatón, valamint az ARENA4 és a MATCH4 képernyőjén is.

Újabb két évre szóló megállapodást kötött a Network4 csoport a NASCAR Cup Series-szel, így a magyar rajongók kizárólag a médiacég streaming szolgáltatóján, a NET4+-on, valamint az ARENA4 és a MATCH4 csatornákon láthatják az idényt.

„Az elmúlt két szezonban a magyar nézők megmutatták, hogy mekkora igény van arra, hogy hazánkban is követni lehessen magyar kommentárral a széria autózás legmagasabb szintjét” - mondta Parrag Zsombor, a NASCAR kommentátora.

A tavalyi évad bővelkedett ikonikus pillanatokban, elég csak Ross Chastain videójátékokba illő manőverére gondolni, amikor előzés közben a falon csúszott végig. Kemény csatából, sőt, pályán kívüli ütésváltásból sem volt hiány. Tizenkilenc különböző pilótát intettek le győztesként egy év alatt - a NASCAR ismét bizonyította, hogy nincs ennél kiegyensúlyozottabb és izgalmasabb top sorozat.

A Network4 a NASCAR mellett az amerikai autósport másik csúcsszériája, az IndyCar versenyeit is exkluzív jogokkal mutatja be a hazai nézőknek. Ahogyan eddig, 2023-ban is itt követhetik a nézők a MotoGP, valamint a Superbike futamait is. Aki izgalmas motorsportokra kíváncsi, a Network4 platformjain megtalálja a kellő benzingőz dózist.

Busch és Reddick váltanak, Harvick utolsó évére készül, Ty Gibbs lehet az új fenegyerek

Parrag Zsombor kommentátor szerint az idei NASCAR versenysorozat is autó-autó elleni küzdelmeket ígér. „A legnagyobb változás talán az, hogy Kyle Busch és Tyler Reddick csapatot váltottak. Busch kétszeres bajnok, 2008 óta volt a Joe Gibbs Racing legendás #18-asának a pilótája, az idei szezonban viszont már a Richard Childress Racing 8-asában kell őt keresni. Reddick eredetileg 2024-ben váltott volna csapatot, viszont Busch érkezése miatt nem volt már maradása Richard Childress-nél így előrébb hozták az átigazolását Michael Jordan csapatába, a 23XI Racinghez” - mondta Parrag Zsombor, aki azt is elárulta, hogy mely csapatokat érdemes kitüntetett figyelemmel követni.

„A Hendrick Motorsports versenyzőit soha nem szabad leírni, arra számítok, hogy Kyle Larson, Chase Elliott és William Byron nagyon éles lesz a szezon elején, Alex Bowman pedig remélhetőleg vissza tudja majd nyerni az agyrázkódása előtti formáját. A Joe Gibbs Racing triója - Denny Hamlin, Christopher Bell és Martin Truex Jr. - bármelyik versenyhétvégén képes lehet dominálni, a 4. autót pedig generációjának talán legtehetségesebb pilótája, az újonc Ty Gibbs fogja majd vezetni. A Stewart-Haas-nál Kevin Harvickot kell kiemelnem, aki januárban bejelentette, hogy az idei lesz az utolsó teljes éve a NASCAR-ban - én egy nagyon erős hattyúdalt várok 2014 bajnokától. Aztán ott van a Team Penske, 2022 bajnokával Joey Loganóval, a tavaly nyeretlen Ryan Blaney-vel és Austin Cindric-kel, aki tavaly az év újonca lett. A Trackhouse Racing mind a két autója bitang jól ment 2022-ben, Ross Chastain eljutott a 4-es döntőig is a mára már legendássá vált Martinsville-i manőverével. A Legacy Motor Club tavaly még Petty GMS-ként szerepelt, viszont megérkezett a tulajdonosi körbe a 7-szeres bajnok, Jimmie Johnson, aki több versenyen is volán mögé ül” - mondta Parrag Zsombor.