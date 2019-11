Zarco szertefoszlatta az Avintiával kapcsolatos pletykákat

A KTM-től idő előtt távozott Johann Zarco volt az egyik, akinek a nevét a MotoGP-ből távozó Jorge Lorenzo helyére tippelték a Honda gyári csapatába, miután erős két futamon van túl az egy éves LCR RC213V nyergében Takaaki Nakagamit helyettesítve. Azonban ahogy ma már megírtuk, a Honda már a küszöbén áll annak, hogy leigazolja a Moto2 bajnokát, Marc Marquez öccsét, Alexet.

A pletykák ezek után arról kezdtek el szólni, hogy Zarco egy komoly húzással a Ducatinál, vagyis a Ducati gyengélkedő fiókcsapatánál, az Avintiánál köthet ki, és ugyanezek a hangok azt is sejtetni igyekeznek, hogy a sorozat promótere, a Dorna Racing is érintett lehet az ügyben. A jövőjéről beszélve a francia elmondta:

„Jelenleg a jelenre igyekszem koncentrálni, hogy ma tudjak jó munkát végezni a motorral. Vannak körülöttem emberek, akik azon dolgoznak, hogy felkészüljünk a jövőre, de nem igazán az én kezemben van a sorsom, annyi mindent kell számításba vennem, például, hogy rámozduljak-e Jorge helyére, vagy maradjak-e itt az LCR-nél. Egy jó motort, és egy jó csapatot akarok, és ezután dolgozhatok magamon is, majd ha már látom, és érzem is, hogy jó helyen vagyok, nagyobb a motiváció, és én is gyorsabban tudok fejlődni.”

Amikor lapunk riportere arról kérdezte, az Avintia benne van-e a lehetőségként felmerült csapatok között, Zarco így válaszolt:

„Gőzöm sincs. Nem igazán foglalkozom ezzel, most hétvégén vannak mások, akik ezeket intézik helyettem. De ahogy mondtam, jó csapatot akarok jó motorral, és számomra az Avintia nem a topcsapatok egyike. Magyarán, ha mindenképpen lejjebb kellene adni az elvárásaimat, akkor inkább megyek a Moto2-be. Egyelőre azért a Honda a célpont.”