Zarco pályacsúcssal a leggyorsabb pénteken, Lecuona először az élen az esős FP2 után

Azt követően, hogy az első Red Bull Ringen futott versenyen csapattársa, Jorge Martin megszerezte karrierjének első győzelmét a MotoGP-ben, Johann Zarco bődületes idővel indította az első szabadedzés alatt az Osztrák Nagydíjat, és 8 tizedes előnnyel zárta az FP1-et a két Suzuki, Joan Mir és Alex Rins előtt.

Taka Nakagami folytatta a trendet, és ismét jól ment az első szabadedzésen, ő követte a két Suzukit, mögötte pedig a két csapattárs nélkül versenyző jött a sorban Aleix Espargaro, Fabio Quartararo sorrendben.

Valentino Rossi ismét csak a top 10-en kívül, a 14. legjobb időt motorozta, de így is megelőzte a két gyári és a két Tech 3 KTM-et is, ahogyan Jack Millert is, aki igazi gyorskört nélkül zárta a délelőtti gyakorlást.

Helyezés Versenyző Motor Kör Idő Hátrány Intervallum 1 Johann Zarco Ducati 22 1'22.827 2 Joan Mir Suzuki 20 1'23.625 0.798 0.798 3 Alex Rins Suzuki 22 1'23.730 0.903 0.105

Ha előre látta volna, hogy mi következik, akkor lehet, hogy Miller is máshogyan tervezte volna a pénteki időtervét: a második szabadedzés előtt óriási felhőszakadás áztatta el a pályát, az edzést pedig sokáig Marc Marquez vezette.

Iker Lecuona, KTM Tech3 Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Az edzés „sztárja” Iker Lecuona volt, akinek már biztosan távoznia kell a Tech 3-tól, miután Remy Garndert és Raúl Fernandezt felhozza a Moto2-ből az osztrák márka, az edzés közben azonban felröppentek a hírek, hogy a szorult helyzetben lévő SRT-Yamaha nyújtana a MotoGP-ben maradáshoz mentőövet a még mindig csak 21 éves spanyolnak, akinek a legjobb eredménye idén egy 9. hely volt, a szintén esős Francia Nagydíjon.

Lecuona volt az egyik egyetlen pilóta, aki a gyorsan száradó pályán az edzés végén felrakta a slick gumikat is, így pedig egy remek kört összerakva 3.397 másodpercet adott a második Johann Zarcónak, míg a szintén slickeken próbálkozó Jack Miller az 5. lett.

Helyezés Versenyző Motor Kör Idő Hátrány Intervallum 1 Iker Lecuona KTM 24 1'27.520 2 Johann Zarco Ducati 20 1'30.917 3.397 3.397 3 Aleix Espargaro Aprilia 14 1'31.237 3.717 0.320