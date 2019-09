Zarco nem fél, hogy beszorul a tesztpilóta szerepbe

Johann Zarco nagy reményekkel vágott bele a gyári KTM-mel közös kalandjába, de gyorsan rémálom lett az álomból. A KTM MotoGP-ben mutatott technikai felfogását, és az ezzel járó motort Zarco képtelen volt megszokni fél év alatt, ezért már a nyáron a kétéves szerződés felmondását szorgalmazta, a csapat pedig belement, hogy Zarco a szezon végén távozzon szorult helyzetéből.

A MotoGP 2020-as rajtrácsán ugyanakkor már nincs kiadó hely, ezért korábban felmerült Zarco kapcsán a Superbike mellett a Moto2-be való visszatérés is felmerült, a francia 2015-ben és 2016-ban is megnyerte a sorozat kiírását. Ugyanakkor Silverstone-ban Zarco kijelentette, hogy egy tesztpilótai szerep a MotoGP-ben jobban érdekelné. A MotoGP-ben mind a hat gyári csapatnak európai tesztcsapata van, és a legtöbb tesztpilótának lehetősége is van idény közben versenyeken is részt venni.

A Motorsport.com kérdésére, miszerint nem zavarja-e, hogy az elmúlt időszakban nem sok tesztpilótából lett szerződtetett versenyző, Zarco elmondta, hogy az ő helyzete azért más, mint mondjuk Stefan Bradlé a Hondánál, vagy Sylain Guintolié a Suzukinál.

"Úgy gondlom, hogy egy gyár számára érdekes lehet a helyzetem, mert ha elmegyek tesztpilótának, az még nem a visszavonulásom jelenti. Nem éreztem magam jól, és erősebben akarok visszatérni, megadni magamnak a lehetőséget, hogy versenyképes motorom legyen. Ez azt jelenti, hogy ha el is kezdek tesztelni, úgy fogom nyomni, mintha versenyeznék, annyi kört akarok megtenni, amennyit csak lehet, de ez nem mindig jó a fejlesztés szempontjából. De talán az, hogy én a határig akarom vinni a motort, talán érdekes lehet pár gyári csapatnak" - jelentette ki Zarco.

"Jó munkát akarok végezni, ez a cél, és hogy sok kört tehessek meg, márpedig egy tesztversenyző sokat motorozhat. És idén azt is láthattuk, hogy pár tesztpilótának volt lehetősége versenyezni is" - tette hozzá a francia, akivel kapcsolatban felmerült a Honda World Superbike-sorozatban való részvétel is, de a francia ezt nagyon határozottan elutasította, és megtette ismét. "Ez egy nagy marhaság volt korábban is, és most is az. Azok az újságírók hozzák most fel ezt, akik az év elején is, hogy hitelesebbnek tűnjön a történet, de nem, mindenki biztosra veheti, hogy nem tárgyaltam a Hondával, mert jelen pillanatban a MotoGP a célom" - mondta Zarco.

