Zarco megcélozná az élmezőnyt a Hondával

Johann Zarco nem döntött jól, mivel egyrészt a csapat még mindig nincs ott az élmezőnyben, másrészt a kapcsolat nem működött. A francia legjobb eredménye egy 10. hely volt a Katalán Nagydíjon. A szerződését San Marino után bontották fel a motoros külön kérésére, aki az LCR Hondával tért vissza Ausztriában, és Takaaki Nakagami vállműtéte miatt az utolsó két futamon is lehetőséget fog kapni.

Johann visszatérése nem volt olyan látványos, mint azt sokan várták, és végül a 13. helyen ért célba. Zarco azonban úgy gondolja, hogy a hétvégi Maláj Nagydíjon kötelező lesz bemutatnia, hogy képes lesz a legjobbakkal menni. Ausztráliában 26 másodperccel ért célba a győzteshez képest, és körülbelül 6 másodperccel volt közelebb, mint amit a KTM-mel produkált Misanóban.

„Igen, ez is a célom volt.” - válaszolt arra a kérdésre Zarco, hogy célja volt-e Ausztráliában a korábbi csapattársa, Pol Espargaro legyőzése, aki 12. lett. „A végső célom azonban az, hogy ott legyek az első hétben, és megmutassam, képesek vagyok a top-srácokkal menni. Ha ott vagyok az első ötben és Pol az ötödik, akkor azt hiszem, örülnék neki és magamnak is. Szóval nézzük!”

Johann Zarco, Team LCR Honda Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Nekem inkább a rajtrács első felére kellene koncentrálnom. A Pollal való harc Ausztráliában nagyon szórakoztató volt, és talán kicsit gyorsabb is lehettem volna, mint ő, de nem tudtam elmenni mellette. Közel volt, és harcoltunk is egymással, amivel időt is vesztettünk.”

„Nem gyakorolok nyomást magamra, hogy őszinte legyek, ez csak a valóság. Ha jó munkát végzel, és mindent jól kezelsz, akkor ott kell lenned. Ez nem jelent számomra nyomást, csak őszinte akarok lenni magammal szemben. Ez minden.” - folytatta Zarco, aki a Honda miatt látott néhány érdekes adatot Marc Marquez körözgetéséről is.

„Láttam néhány dolgot, és ez érdekes. Megpróbáltam tanulni belőle, de nem mondhatom el, amit látok, mert ezt megtartom magamnak, és megpróbálok dolgozni rajta. Marc mindent kontroll alatt tart, és megértheted mindezt, mert ő rendelkezik ezzel a természetes kontrollal, és mindig a legjobbat nyújtja. Emiatt évek óta ő a legjobb, és ezt próbálom megtanulni tőle. Számomra az a fontos, hogy visszatérjen a bizalmam a motoron, mert egyelőre ez nincs meg. Úgy érzem, visszatérhetek oda, de nem tudom, hogy milyen gyorsan jön vissza ez az érzés.”