Zarco már nem bízik a KTM-ben

Johann Zarco végigszenvedte a szezon első felét, miután a KTM gyári csapatában képtelen volt megszokni az új motort, az elmúlt években rendre az élmezőnyben küzdő francia a pontszerzésért harcol, nem volt ez másképp Misanóban sem. Bár a KTM a San Marinó-i Nagydíjon jelentős fejlődést mutatott be, Zarco is továbbjutott a Q2-be, ahol csapattársa, Pol Espargaro a második rajthelyet szerezte meg, összességében Zarco nem elégedett a helyzettel. A futamon mindkét KTM-es a szezon második legjobb eredményét produkálta, Zarco a 11., míg Espargaro a 7. helyen végzett.

Zarco a nyári szünetben kérte a szerződése felbontását, a KTM pedig a szezon végén el is engedi a franciát, akinek egyelőre nincs helye a 2020-as rajtrácson. Zarco szerint a helyzet csak látszólag javult.

"Úgy érzem, hogy nem tudok harcolni. A verseny kemény volt, ugyanazokkal a problémákkal küzdöttem, mint eddig. A maximumot nyújtom, de ez maximum a 11., 12. helyre elég, és talán egy másik napon a tizedikre" - mondta Zarco, aki ugyan a szezon végéig a KTM csapatának a tagja, a gyári csapat 2020-as tesztjéből már nem veszi ki a részét, nem lesz jelen az aragoni pályán megrendezésre kerülő teszten.

"Következik egy teszt Aragonban, de én nem megyek, mert ott már egy teljesen új motor lesz, és én már nem hiszek a KTM-ben. De nincs gond, mert nekem a mostani motort kell megszoknom, és több időre is lesz szükségem ehhez a következő hat futamon" - jelentette ki Zarco, akinek még mindig nincs ötlete a jövőre nézve. "Még gondolkodnom kell, és elkapni a lehetőséget, ha érkezik. A legvalószínűbb egy tesztversenyzői szerep, amivel minden teszten megmutathatom, és talán szezon közben néhány versenyen is. Talán találok egy győztes motort, hogy visszakapjam az érzést és örömöt a pályán, ami most nagyon hiányzik a KTM-nél."

A francia motoros vasárnap kicsit megsérült, a bal bokájára kapott nagyobb ütést, de elmondása szerint ez a futamon nem zavarta. Zarco legközelebb az aragoni futamon javíthat a KTM-mel a hétvégén, majd következnek a távol-keleti futamok, a thaiföldi, a japán, majd az ausztrál versenyhétvége.

