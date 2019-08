Zarco könnyekkel a szemében kérte szerződése felbontását

A KTM hétfőn jelentette be, hogy szerződést bont az év végén Johann Zarcóval, aki tavaly év végén kétéves szerződést kötött a gyári istállóval, ám azt nem tölti ki, maga kérte, hogy a szezon végén távozhasson. Zarco az elmúlt években dobogós helyezésekkel és pole pozíciókkal bizonyította a tehetségét, amelyre végül a KTM csapott le. Az osztrákok kétéves szerződést kötöttek Zarcóval, aki így bekerült a gyári pilóták szűk elitjébe.

Azonban a Yamaháról KTM-re váltó francia már az év elejétől szenvedett, a futamokon messze elmaradt korábbi eredményeitől, legjobbja a Katalán GP-n elért 10. hely, míg a hétvégén a KTM hazai versenyén is csak 12. tudott lenni. Az egyéni összetett tabellán csak a 17. helyen áll, az állandó versenyzők közül alig akad, aki mögötte van.

A KTM első embere egy nappal a szerződés felbontása után elmondta a szakítás részleteit.

"Ez nem a mi döntésünk volt. Johann jött hozzám és Mike Leitnerhez szombat este, és egy megbeszélést kért. Egy kicsit megvoltunk lepve, mert az időpont elég szokatlan volt. Aztán leült velünk szembe, és nagyon érzelmesen, könnyekkel a szemében elmondta, hogy jelen pillanatban nem tudja kezelni a nyomást, és szeretne kilépni a szerződésből. Nem volt sok választási lehetőség. A döntése egyértelmű és tiszta volt, és szomorú" - mesélte a csapatfőnök.

"Nekünk különösen szomorú volt, de ugyanakkor segíteni is akartunk neki kiszabadulni a szorult helyzetéből, ahelyett, hogy tovább terhelnénk" - jelentette ki Beirer. "Ahogy itt nálunk alakultak a dolgai, az nagyon kegyetlen volt nézni is. És sportszempontból is érthető. Egy hullámvölgyben érezte magát velünk, és ki akart jutni. Most pedig össze kell szedje magát" - mondta a Red Bull KTM első embere.

