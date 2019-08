Zarco azért dicséri az újoncot, ami belőle hiányzik

Johann Zarco tavaly kétéves szerződést kötött a KTM-mel, amellyel idén kudarcot vallott. A francia motoros az osztrákok gépével képtelen volt megbarátkozni, lényegesen sokat vesztett versenyképességéből, és ezt mutatta, hogy a hasonlóan KTM-mel versenyző márkatársak közül is többen előzni tudták. A francia megelégelte a szenvedést, és a szerződése év végi felbontását kérte, amibe a KTM bele is ment.

Míg Zarco képtelen volt megzaboláznia KTM idei motorját, a MotoGP újonca, Miguel Oliveira nagyon gyorsan elérte, hogy szerződést hosszabbítsanak vele 2020-ra is, a portugál jövőre is a Tech 3-nál versenyezhet. Oliveira idei legjobb eredményét éppen a legutóbbi versenyen szerezte, ahol beverekedte magát az első tízbe, és a nyolcadik hellyel meg is előzte Zarcót a tabellán.

"Tudom, hogy mit csinál, és már hetek óta képes következetes teljesítményre. Nagyon friss az elméje befogadni a motort, és emiatt volt képes nálam is jobb teljesítményre az elmúlt futamokon. Beszéltem a főmérnökével is, Guy Coulon azt mondta, mindent elkövettek, hogy legyen ideje megszokni a motort. Jelen pillanatban a munkája miatt előnyt élvez velem szemben" - mondta Zarco.

A KTM technikai igazgatója, Sebastian Risse szerint Oliveira legjobb tulajdonsága, hogy képes tanulni a többiektől. "Miguel tiszta lappal indult, és nagyon nyitott volt a MotoGP-re. Minden magába szívott, amit a többiektől látott, a versenyzési stílusukat figyelve fejlődött" - mondta a KTM szakembere.

Oliveira a Brit Nagydíjra készülve kijelentette, hogy a Red Bull Ringen elért remek eredmény Silverstone-ban is megismételhető.

"Nem nagyon tudtam, hogy mire számíthatok, amikor ehhez a projekthez csatlakoztam, ezért minden versenyen a pontszerzés volt a cél. Nekünk sikerült ezt a szezon első felében teljesíteni, a szezon második felére pedig már az a feladat, hogy ennél többet hozzunk ki a motorból. Az előző versenyen tudtam, hogy kihozhatjuk belőle az első tízben zárást, és sikerült is. A következő hétvégén kicsit várnunk kell, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul" - mondta Oliveira.

