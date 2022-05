Yamaha: Quartararo Rossi szintjén van

Fabio Quartararót már 2015-ben a következő Marc Marquezként emlegették, (többek között a Motorsport.com és a MotoGP hivatalos oldala is) azonban a Moto3-as és a Moto2-es eredményei elmaradtak a várakozásoktól – csak egyetlen futamgyőzelmet szerzett négy év alatt – igaz azt a többi Moto2-es gépnél jóval gyengébben muzsikáló Speed Up vázzal tette a Kalexek és KMT-ek dominanciája között.

2019-ben már az is meglepetés volt, hogy a Petronas Yamaha ülést adott neki, de ennél is nagyobbat szólt az, hogy újoncként 6 pole-pozíciót és 7 dobogós helyezést szerzett – a Yamaha pedig le is csapott rá, és 2021-re már Valentino Rossi utódjaként szerződtették a gyári csapathoz.

A még mindig csak 23 éves francia versenyző pedig rá is szolgált a bizalomra, és világbajnok is lett 2021-ben a szezon első felét dominálva, amivel a Yamaha az első bajnoki címét szerezte Jorge Lorenzo 2015-ös sikere után.

Még több F1 hír: Yamaha: komoly szándékkal adunk tesztlehetőséget Razgatlioglunak

„Benne is megvan az az elképesztő természetes tehetség, mint minden bajnokban” – mondta Jarvis az Autosportnak adott exkluzív interjújában. „Egy igazi bajnokban mindig van valami extra, legyen szó Valentinóról, vagy akár Jorge Lorenzóról, Marc Marquezről, Casey Stonerről. Fabio egyértelműen ebbe a csoportba tartozik.”

„Jelenleg – szerencsénkre – a stílusa pont tökéletes passzol az M1-hez, szóval, ha erősebb csomagot tudnánk adni neki, egy kicsit jobb végsebességet, szerintem még számos bajnoki címet nyerhetne a Yamahával.”

Quartararo szerződése az végén lejár, de hiába nyilatkozott csalódottan a télen amiatt, hogy a Yamaha szinte semmit nem gyorsult az egyenesekben, miközben a másik sor 4-es motort használó csapatnak, a Suzukinak sikerült javítania az egyenesekben (amit már csak a szezon végéig élvezhetnek a teljesen váratlan kivonulásuk miatt), minden várakozás szerint meghosszabbítja majd a szerződését a japán márkával.

„Nagyon remélem, hogy velünk marad” – ismerte el Jarvis, hiszen a Yamahának egyetlen másik világbajnoki kaliberű versenyzője sincs jelenleg. „Quartararóban minden megvan, amit csak az ember kívánhat ebben a sportban.”