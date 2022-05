Yamaha: komoly szándékkal adunk tesztlehetőséget Razgatlioglunak

Toprak Razgatlioglu elképesztően kiélezett csatában győzte le Jonathan Rea-t a 2021-es WBSK címért, a török szupersztárt pedig már jó ideje szívesen helyezik a Yamaha egyik MotoGP motorjára a pletykák.

Razgatlioglunak arra is megvolt az esélye, hogy 2022-ben az egykori Petronas SRT-nek, ma a Yamaha RNF-nek legyen a versenyzője, de ehelyett két évvel meghosszabbította a szerződését a japán márka gyári csapatával – azt azonban nem zárta ki eddig sem, hogy 2023-ra még meggondolhatja magát.

Az Autosportnak adott exkluzív interjújában Lin Jarvis, a Yamaha MotoGP főnöke elárulta, hogy nem csak jutalomból kap MotoGP tesztlehetőséget Razgatlioglu, azt ők nagyon is komolyan fogják venni.

„Eddig az volt a tervünk, hogy sokkal hamarabb kapja meg tőlünk ezt a jutalmat, de erre nem volt lehetőségünk, mert elhúzódott a bajnokság – neki is” – mondta Jarvis.

„A teszt eredeti célja átalakult, most már egyértelműen abban is szerepet fog játszani, hogy megnézzük, kedvére lenne-e a MotoGP-be igazolni. Mi azt mondtuk neki, ha váltani szeretne, akkor azt tegye meg minél hamarabb, mert idén már a 26-ot tölti, ezért, ha a MotoGP-ben akar versenyezni, akkor most váltson. Ennek kiderítésére pedig nincs is jobb eszköz egy komoly tesztnél.”

„Júniusban egy dedikált tesztcsapattal motorozhat majd egy teljesen napon keresztül, hogy kiderüljön, milyen teljesítményt tud nyújtani egy MotoGP motoron. A képességei szerintem megvannak ahhoz, hogy rajthoz álljon a sorozatban.”

Jarvis azt is hozzátette, hogy Razgatlioglut mindenképpen egy privát csapatnál helyeznék el elsőre, még akkor is, ha a kétes körülmények között született RNF-fel az év végén le is jár a szerződésük.

„A kérdés most az, hogy el akarja-e hagyni a gyári WBSK csapatot. Minden versenyző egy gyári csapatnál akar versenyezni, de 2023-ban erre szerintem nem lenne lehetősége, de a gyári támogatást meg tudnánk neki adni egy fiókcsapatnál is.”