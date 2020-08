Vinalesé a pole, múlt heti futamgyőztes csak 17.

Magyar idő szerint 14:15-kor megkapták a zöld jelzést a motorosok, akik a szabadedzésen elért eredményeik alapján nem kerültek be a top tízbe, így a Q1-be kényszerültek, ahol az első két versenyző kap még egy lehetőséget, hogy előkelő rajthelyre kvalifikálja magát.

Voltak kifejezetten meglepetésnevek a Q1-ben, elég csak a múlt heti futamgyőztesre, a KTM-es Brad Binderre, vagy a MotoGP történelmének egyik legsikeresebb versenyzőjére, Valentino Rossira gondolni. A Cseh Nagydíjon dobogós helyen záró Johann Zarco is a Q1-be kényszerült, valamint a két Repsol Hondás, Alex Marquez és a Marc Marquez helyettesítő Stefan Bradl is.

Sokáig úgy tűnt, hogy Johann Zarco és Danilo Petrucci mehet tovább, a Q1 elején beállított idejükkel, azonban az utolsó másodpercekben Valentino Rossi letaszította Petruccit a második továbbmenő helyről.

Petrucci így mindössze a 13. helyről indul, a múlt heti futamgyőztes újonc Brad Binder a 17. helyen zárt, a két Repsol Hondás csak 18., Marquez, Bradl sorrendben. A Q1 végén Danilo Petrucci rendkívül ideges volt, és az „elégedetlenség univerzális gesztusával” fejezte ki csalódottságát, főként az Aleix Espargaróval történt félreértés miatt.

Elérkezett ezt követően a Q2, és szépen pályára gurultak a motorosok. A szemek elsősorban Pol Espargaróra szegeződtek, aki rendkívül erős tempót diktált egész hétvége folyamán, és nagy esélyessé lépett elő az első rajtkocka megszerzésére.

A Q2 elején Maverick Viñales és Fabio Quartararo kezdte el diktálni a tempót, egymással kezdtek pofonosztásba 1:24-en belüli időkkel. Előbb Vinales előzte meg a franciát 20 ezreddel, majd Quartararo vágott vissza a Yamahásnak 9 ezreddel, majd ismételten visszavágott Vinales egy 1:23.694-es körrel.

Az első gyorskörök után néhány perces szünet következett, hogy a motorosok felkészüljenek a véghajrára. Vinales tudott javítani az idején, időközben Quartararo csapattársa, Franco Morbidelli jött fel a harmadik helyre ideiglenesen.

Másfél perccel az időmérő vége előtt Andrea Dovizioso, akinek ma jelentették be távozását a Ducatitól, is beköszönt, ideiglenesen átvette az első helyet, ám Maverick Vinales ezt rögtön visszavette, majd Quartararo is megelőzte az olaszt.

Az utolsó másodpercek is hatalmas tűzijátékot hoztak, ugyanis Jack Miller jött be a második helyre mondhatni a semmiből, letaszítva Doviziosót az első sorból. Végül Maverick Vinales lett az első 1:23.450-es idővel, négy tizeddel elmaradva Marc Marquez tavalyi körrekordjától

A második helyen Jack Miller, harmadikon Fabio Quartararo zárt, a második sorból Andrea Dovizioso, Pol Espargaro és a Suzukis Joan Mir indulhat, őket Franco Morbidelli, Alex Rins, Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira és Valentino Rossi követi.

