Vinalesé a pole Misanóban, Rossi és Marquez egymás körét rontotta el

A MotoGP San Marinó-i Nagydíjának időmérőjének első szakaszában szerepelt a hétvégén sérülésből visszatérő Joan Mir, valamint az előző futamon visszatérő Jorge Lorenzo is. Utóbbi kezdett az élen a Q1-ben, de a Honda spanyolját gyorsan letaszították az élről. Az első szakaszt Mir zárta az élen, Jack Miller volt még továbbjutó helyen, mögöttük pedig Zarco, Aleix Espargaro, Petrucci, Crutchlow volt a sorrend.

A folytatásban a továbbjutók helyen nem történt változás, egy idei. Az utolsó körök előtt Zarco állt élre 1:33.147-tel, egy pillanatig Crutchlow is továbbjutó helyen állt, de Mir letaszította innen. Petrucci számára nagy csalódás volt a Q1, csak a hetedik helyen végzett, Lorenzo pedig nyolcadikként zárt. Zarco és Mir továbbjutását nem fenyegette veszély, ők folytathatták a Q2-ben, Bagnaia szerezte meg a 13. rajthelyet, Crutchlow a 14., Espargaro a 15. helyről indulhat vasárnap.

A Q1-ből továbbjutók jól kezdték a folytatást is, Mir a harmadik, Zarco pedig a hatodik helyen nyitott. Quartararo azonban ismét megmutatta, hogy egy körön továbbra is nagyon gyors, 1:32.571-gyel nyitott az élen, mögötte Morbidelli, Marquez, Vinales, Rossi volt a sorrend, vagyis a Yamahák a péntekhez hasonlóan nagyon erősen kezdtek. Ugyanakkor az első körök után az egyéni világbajnoki tabella második helyezettje csalódott lehetett, Andrea Dovizioso csak a 10. helyen állt.

A mezőnyből többen is motort cseréltek, így döntött Marquez és Vinales is, utóbbi meg is előzte előbbit, aki második motorcsere mellett döntött kicsit kevesebb mint négy perccel a vége előtt. Morbidelli gyors körön hatalmasat mentett, megbicsaklott alatta a motor, de az olasz úrrá lett a helyzeten. A hajrá kezdetén Dovizioso lépett fel a hetedik helyre, Quartararo igyekezett javítani, de belerontott, majd nagy meglepetésre, a semmiből érkezett Pol Espargaro, aki 1:32.560-nal élre állt, de nem sokáig, Vinales 1:32.265-tel vette át az első helyet. Az utolsó pillanatokban Rossi és Marquez majdnem összeütközött.

Vinalesé lett a pole, Espargaro és Quartararo indulhat az első sorból, míg a másodikból Morbidelli Marquez és Dovizioso indulhat. Rossi végül csak a hetedik helyet szerezte meg.

