Vinales újra a pole-ban, Bagnaia űrkörét elvették pályaelhagyás miatt!

A Q1-ben a legnagyobb kérdése természetesen az volt, hogy a gyári Ducatis Dovizioso, és a Premás Jack Miller be tudnak-e jutni a Q2-be, ahova automatikusan bejutottak a múltheti San Marinói Nagydíjon.

Aleix Espargaro egy 1.32.141-gyel indított, de a második körén már javítani is tudott, és 1.31.912-t futott, de Miguel Oliveira 1.31.865-tel az élre tudott állni, míg a Ducatik nem tudtak 32 alá menni a Q1 első felében, az utolsó helyen Dovizioso állt, akinek elvették a körét.

A másik Tech3-mas KTM, Iker Lecuona is jó időt ment, és egy erős 1.31.715-tel átvette a vezetést, majd Dovizioso is összekapta magát, és feljött a második továbbjutó helyre 1.31.801-gyel.

A Q1 végén Johan Zarco esett, de hamar fel tudott állni, amivel nem vette el a többiek körét. Ezt megköszönhette Jack Miller, aki egy nagyon erős 1.31.559-cel átvette a vezetést, amit meg is tartott a Q1 végéig.

Jack Miller, Pramac Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaro is esett a harmadik szektorban, hiába futott egy jó kört, de a Ducatikkal szemben nem lett volna sok esélye. Az utolsó körén Zarco, Dovizioso és Miller is piros körön volt, végül azonban egy hajszállal Dovizioso megverte Zarcot, így „papírforma” szerint Miller és Dovizioso ment tovább.

Rins továbbra is elveszett volt, és csak a 18. lett a Suzukival, még Alex Marquez is megverte egy 1.32.2-es idővel.

A Q2-ben az első körök után ismét Maverick Viñales volt az élen egy 1.31.647-tel, ami azonban így is 5 tizedre Francesco Bagnaia FP3-as idejétől. Az olasz pilóta nem is tétovázott, és egy 1.31.313-tal átvette a vezetést, mögötte Quartararo, akit talán kisebb meglepetésre Brad Binder követett, megelőzve a két gyári Yamahát és Ducatit is.

Francesco Bagnaia, Pramac Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales ellentétes programon volt, mint a mezőny nagy része, és az üres pályán 1.31.256-tal megszerezte ideiglenesen a pole-pozíciót. Pont Vinales köre után Takaaki Nakagami ismét csúnyán eldobta a motort, hasonlóan az FP4-hez, de nem sérült meg a japán.

A fináléban a kérdés az volt, hogy Bagnaia, vagy Vinales szerzi-e meg a pole-pozíciót. Bagnaia elképesztő űridőt futott egy 1.30.973-mal, azonban az utolsó kanyarban kiszélesítette a pályát, így a pole-pozíciót a szintén remek időt futó Maverick Vinales örökölte meg az 1.31.077-es idejével.

Jack Miller surranópályán megszerezte a második rajtkockát, míg a két gyári Ducati csak a 8.-9. helyet foglalja el. Valentino Rossi a 6. helyet szerezte meg, Brad Binder, és az első idejével nevező Bagnaia mögött.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Maverick Viñales 9 1'31.077 167.120 2 Jack Miller 8 1'31.153 0.076 0.076 166.980 3 Fabio Quartararo 8 1'31.222 0.145 0.069 166.854

