Vinales nem bánja, hogy nem ő a legnagyobb rivális

Vinales jelenleg 19 ponttal követi a bajnoki pontversenyben Quartararót, miután a legutóbbi osztrák futamon a tizedik helyen ért célba, a Petronas SRT motorosa pedig nyolcadik lett. Dovizioso a győzelmével másodiknak jött fel a bajnokságban, hátránya 11 pont, ami azt mondatta a franciával, hogy az olasz az ő legnagyobb riválisa jelenleg, hiszen Dovinak már van tapasztalata a bajnoki csatákban.

Vinalesnek nem volt gondja ezzel a véleménnyel, és bevallotta, hogy még nem is gondol a bajnokságra, mert a brnoi verseny óta szenved a motorján. „Szerintem jó, hogy így gondolják a helyzetet, mert ezzel sok nyomás kerül le a vállamról, szóval ez tökéletes” – reagált Vinales Quartararo véleményére a Stájer Nagydíj előtt.

„Még nem mutattuk meg igazán, hogy mit tudunk, mert még nem volt jó versenyünk. Volt pár dobogónk, de utána sok hiba jött a versenyeken. Először a ritmust kell megtalálnunk, és a számunkra jobb pályákra menni, mint Misano és Aragon, amelyek nagyon jó pályáim a stílusom miatt.”

„Majd látjuk. Jelenleg nem is gondolok a bajnokságra, csak arra, hogy fejlesszük a motort, mert van néhány dolog, amin javítanunk kell, aztán majd látjuk, hogy hol állunk. Én versenyről versenyre haladok, próbálom jobbá tenni a motort a futamon, és ez számít most igazán” – mondta Vinales.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Az osztrák nagydíj elején a rossz kuplungjával bajlódott, így kénytelen volt felzárkózni a mezőny végéről. Emellett a Yamaha versenyen mutatott hullámzásával is meg kellett harcolnia, ami már az utóbbi években is sújtotta őt, és bevallotta, hogy emiatt „nehéz élvezni” most a versenyzést.

Vinales azonban nagy lehetőségnek tartja az újabb osztrák versenyt, hogy megoldják a futamon jelentkező gondjaikat. „Összességében elég jó hétvégénk volt, mert szombat délelőtt kiestem a Q2 előtt, utána viszont sikerült sokat javítani a köridőkön, és utána gyorssá és konzisztensé váltunk.”

„Utána jött a pole pozíció. Most azt kell kitalálni, hogy miben tudunk fejlődni a versenyre. Ez a hétvége mindenképpen jó lehetőség a javításra, és meg is fogjuk próbálni” – zárta bizakodóan Vinales.

