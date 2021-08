Vinales már augusztus végén tesztelni fog az Apriliával

Vinalest azok után függesztette fel a Yamaha, hogy a Stájer Nagydíjon megpróbálta szándékosan tönkretenni motorját. Múlt héten aztán hivatalossá vált, hogy a két fél közös kalandja azonnali hatállyal véget is ér.

Vinales egyébként már kötött is egy 2022-re szóló szerződést az Apriliával, így jövőre ő lesz Aleix Espargaro márkatársa. Korábban az Autosport számolt be arról, hogy a csapat igyekszik minél hamarabb motorra ültetni a spanyolt, és talán már augusztusban tesztelni is fognak.

Az Aprilia most pedig megerősítette, hogy valóban ezt fogják csinálni, tehát Vinales augusztus 31-én és szeptember 1-jén ülhet majd fel az RS-GP-re Misanóban, Olaszországban. „Technikai szemszögből mindig lenyűgöző meghallgatni egy olyan pilóta visszajelzéseit, aki először tesztel a motoroddal” – mondta az Aprilia ügyvezetője, Massimo Rivola.

„Főleg, ha egy Maverickhez hasonló bajnokról van szó, akit örömmel üdvözlünk az Aprilia Racing családjában. Miután az utóbbi két évben a versenycsapat remek munkát végzett a pályán, most egy újabb darabot adunk hozzá a kirakóshoz, miközben egyre javuló eredményeket tudunk felmutatni.”

„Az elején persze még az alkalmazkodási fázis jön, hiszen fontos az ergonómia és a megfelelő beállítás, mert ezek minden motorosnál eltérnek. Abban viszont biztos vagyok, hogy Maverick tehetsége és sebessége rögtön megmutatkozik majd, és már alig várom a közös munkát.”

A teszt révén a csapatnak lehetősége van felmérni, hogy Vinales készen áll-e a versenyzésre akár már a szeptember 12-i Aragon GP-n vagy mondjuk az azt követő San Marinó-i Nagydíjon, amelyre Misanóban kerül sor.

Egyelőre még tisztázatlan, hogy Vinales 2022-es szerződése hogyan befolyásolja Andrea Dovizioso kapcsolatát az Apriliával. A 15-szörös futamgyőztes még az év korábbi részében írt alá egy tesztprogramra, de a mostani események miatt jövőre nem lesz helye az olaszoknál, ha vissza akar térni a mezőnybe.

Azóta már azt kezdték rebesgetni, hogy Dovi az SRT-hez mehet jövőre, amely átalakuláson fog keresztülmenni, hiszen a Petronas nemrég bejelentette, hogy az idény végén kiszállnak mint névadó szponzor. Ami pedig Vinales helyét illeti, azt Cal Crutchlow örökölte meg a Brit Nagydíjra, de még nem tisztázott, hogy ő fogja-e befejezni a szezont a gyári csapatnál.

