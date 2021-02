Vinales: a Yamaha „egy egységes MotoGP-csapat” lehet Rossi távozásával

A japánok Fabio Quartararót szerződtették Rossi helyére, miközben az olasz továbbra is gyári támogatást élvezhet majd az SRT-nél.

Vinales úgy érzi, hogy „az utóbbi három évben” a Yamahánál hiányzott az egységesség, és szerinte már nincs megosztottság a garázsban, nincs olyan, hogy „Valentino csapata” és az „én csapatom”, így pedig a japánok igazi egységes alakulatként dolgozhatnak majd 2021-ben.

„Számunkra nagyon fontos az egység, mert az utóbbi három évben mindenki egyedül intézte a dolgát. Nem dolgoztunk igazán össze, most viszont azt próbáljuk elérni, hogy az a 20-24 ember, aki a csapaton belül dolgozik, teljes összhangban végezze a munkát.”

„Úgy gondolom, hogy számomra fontos a jó hangulat és a jó érzés fenntartása. A korábbi esztendőkben nehéz volt, mert megvolt Valentino csapata és az én csapatom. Most viszont megvan a lehetőség arra, hogy egységesek legyünk, és így haladjunk előre ugyanabba az irányba mindkét pilótával.”

„Korábban látni lehetett, hogy az egyik futamon nagyon jók voltunk aztán meg nagyon rosszak. Először tehát a problémákkal kell megbirkózzunk, utána viszont biztosan jönni fognak az eredmények, mert megvan a sebességünk, a jó időmérők, a jó futamok és a jó ritmus.”

„Szóval szerintem több részletre van szükségünk. Mélyre kell ásnunk ezekben, és Maio Meregalli, valamint Lin Jarvis is nagyon benne van ezekben a részletekben.” Quartararo is egyetért Vinales megjegyzéseivel, és kihangsúlyozta, hogy mindig közel vannak egymáshoz csapattársával, így könnyebb is lesz majd fejleszteni az M1-es motort.

„Mindketten vagy jól mentünk, vagy rosszul, ezért úgy vélem, hogy nagyrészt ugyanazokra a dolgokra panaszkodtunk, és jó munkát tudunk majd végezni együtt. Mindig nehéz ugyanazokat a visszajelzéseket adni, mert eltérő a stílusunk a motoron.”

„Persze Maverick a fő riválisom, de ha az első és második helyért mehetünk a nyolcadik és kilencedik helyett, akkor úgy sokkal jobb összedolgozni. Én tehát úgy látom, hogy jó kis rivalizálás lesz ez, de mindent megteszünk majd a motor jobbá tétele érdekében” – hangzott Quartararo véleménye a csapat új motorjának bemutatóján.

