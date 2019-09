Vinales a győzelemre hajt, Espargaro magát is meglepte

Maverick Viñales szerezte meg az első rajthelyet Misanóban, és ez nem is volt meglepetés, a San Marinó-i pályán a Yamahák nagyon gyorsak voltak. Marc Marquez a Hondával igyekezett megtörni a fölényüket, ám éppen utolsó gyors körét rontották el Valentino Rossival, így a meglepetésember Pol Espargaro lett.

"Nagyon jól érzem magam, mindent beleadok, hogy a legjobbamat nyújtsam. A kerekekkel elégedett voltam, és tudtam nyomni rendesen. A győzelemért szeretnék harcolni. A szabadedzéseken találtunk egy jó beállítást, nagyon elégedett vagyok" - mondta Vinales az időmérő után.

Még több hír: Vinalesé a pole Misanóban, Rossi és Marquez egymás körét rontotta el

A Yamahák remeklésére már a szabadedzések alapján számítani lehetett, de a KTM-mel versenyző Pol Espargaro nagy meglepetést okozott a második hellyel.

"Nem tudom kifejezni, amit érzek. Ma nagyon sokat találtunk reggel, nagyon kemény volt az időmérő, egész hétvégén keményen dolgoztunk, de nem is tudom, hogy jött össze ez a kör. Melegebb volt ma, és még a harmadik edzésen futott gyors körömet is sikerült megjavítani" - mondta örömittasan Pol Espargaro.

"Kemény volt, jó érzésem volt, de többször elvesztettem a hátulját a 11-es kanyarban, jó az első sorból kezdeni, ott vagyunk. Tudunk még fejlődni, és fogunk is, a versenytempó rendben van, meglátjuk, mire elég holnap" - jelentette ki Fabio Quartararo, aki a harmadik helyet szerezte meg.

A hétszeres F1-es világbajnok mindig is imádta a sebességet, és egészen a balesetéig sokat motorozott, néha versenymotorokkal is. Ezúttal egy 2008-as felvételt mutatunk be erről.