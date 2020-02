Versenyszimulációban a Ducati bizonyított

A szepangi teszten a Ducati még visszafogottabb formát mutatott, a versenytesztelésen a Yamaha, mindkét Suzuki, de még az Aprilia is gyorsabbnak bizonyult náluk. Katarban viszont már sikerült megtörniük a sorrendet és beverekedni magukat a jobbak közé.

A Ducati-motorral versenyzők közül talán Petrucci volt a legmeglepőbb, miután még teli tankkal, a versenyszimuláció első körében futotta a legjobb időt. "Elégedett vagyok a katari utolsó tesztnappal" - mondta az olasz, annak ellenére, hogy 16. lett csak, és hátránya majdnem 9 tized volt a leggyorsabb mögött.

"Az utolsó szakaszt úgy menedzseltük, hogy nem a köridőre koncentrálunk, és elsősorban a hosszabb menetre figyelünk. Meg tudtunk tenni egy versenyhossznyi távolságot, és ezzel eloszlattuk a kétségeket, hogy képesek vagyunk rá" - mondta Petrucci.

"Most pedig azon dolgozunk, hogy meglegyen a megfelelő sebesség a jó rajtpozícióhoz is. És ahogy a versenyszimulációban gyorsak voltunk, nincs kétségem afelől, hogy versenyen is versenyképesek leszünk" - mondta az olasz.

Andrea Dovizioso hasonló gyakorlást végzett, és honfitársához hasonlóan nagyon elégedett volt. "Nagyon elégedett vagyok a mai munkával. Különböző beállításokkal mentünk, és már tudjuk, hogy hol van még lehetőség a fejlődésre" - mondta Dovizioso, aki az elmúlt két szezonban győzni tudott a Katar GP-n.

"A legpozitívabb, hogy ma használt gumikon is probléma nélkül tartottam a sebességet. Mindennek a tetejébe még megtettem pár kört Danilo mögött, és ez is segített abban, hogy megértsem a gumikat" - mondta Dovizioso.

"Ez egy olyan teszt volt, amelyen nagyon sokat fejlődtünk, különösen a versenytempóban. Azt sajnálom, hogy a leggyorsabb körömön viszont forgalomba kerültem" - mondta már Bagnaia, aki éppen Dovizioso mögött végzett a 11. helyen az utolsó tesztnapon.

Jack Miller amúgy sem panaszkodhatott, egyedül ducatisként verekedte be magát az élmezőnybe a katari foglalkozás utolsó napján. "Ez egy jó nap volt, két hosszú etapot is végigcsináltunk, és a második lett a jobb, mert sokat gyorsultunk. A közepes gumikon sokkal jobb is volt az érzésem, és még van is lehetőség a fejlődésre" - mondta Miller.

Egészen közelről a gyári Suzuki MotoGP csapatának legújabb, és egészen különleges festése. Egy igen komoly évfordulót ünnepelnek ezzel a japánok.