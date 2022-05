A Suzuki megerősítette: ki akarnak lépni 2022 végén a MotoGP-ből

Múlt héten az Autosport szállította a gyorsasági motorozás bombahírét, miszerint a Suzuki japán felső vezetése a jerezi teszten közölte a versenycsapattal, hogy a 2022-es szezon végén kilépnek a MotoGP-ből.

A döntés teljesen sokkolta a csapatot, köztük a versenyzőket is, hiszen a 2020-as világbajnok, Joan Mir is készen állt arra, hogy meghosszabbítsa a szerződését a csapattal, hiába érdeklődött a szolgálatai felől a Repsol Honda is.

A Suzuki az Autosport híre után azonban több mint egy hétig nem adott ki hivatalos közleményt a cég döntéséről, ugyanis a MotoGP tulajdonosa, a Dorna Sports egy nagyon erősen megfogalmazott közleményt adott ki másnap, amiben leszögezték, hogy a márka nem dönthet egyoldalúan a kilépésről, mivel ők is elkötelezték magukat a sorozatban való részvétel mellett 2026-ig.

A hétvégi Francia Nagydíj előtt a Suzuki végre kiadta a maga közleményét, amelyben megerősítették a kilépési szándékukat.

„A Suzuki Motor Corporation tárgyalásokat folytat a Dorna Sportsszal a MotoGP program 2022 végi beszüntetéséről” – áll a közleményben.

„Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzet és a közlekedéspiaci változások arra kényszerítik a Suzukit, hogy a pénzügyi és humán erőforrásait új technológiák fejlesztésére fordítsa.”

„Szeretnénk kifejezni a legmélyebb hálánkat a Suzuki Ecstar csapatnak, akik évek óta támogatták a márka részvételét a motorversenyzésben, és az összes Suzuki szurkolónak, akik lelkesen támogattak minket.”

Carmelo Ezpelata, a Dorna vezérigazgatója a Suzuki közleménye előtt a spanyol sajtónak elismerte, hogy „nincs jó megoldása” a „Suzuki helyzetnek”, miközben azt is elismerte, hogy a márka távozhat a MotoGP-ből, de arról velük is egyeztetniük kell a már meglévő szerződésük miatt.

Az Autosport értesülései szerint a Suzuki kivonulása miatt ismét megindultak a tárgyalások a Honda és Joan Mir között, a 2020-as világbajnok pedig átveheti Pol Espargaro helyét, Alex Rins jövőjével kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok.

Bár a Dorna előszeretettel hozza fel, hogy több márka is érdeklődik a Suzuki megüresedett helyéért a MotoGP-ben, az Autosport értesülései szerint jelenleg az egyetlen valóban komoly érdeklődő egy privát csapat: a Moto3-as világbajnok Leopard az Aprilia szatellit alakulataként csatlakozna a motorversenyzés királykategóriájához.