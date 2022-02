Valentino Rossi csapata zárta az élen az indonéziai teszt második napját

Miközben pénteken még gondok adódtak a pálya felületével Indonéziában, addig a szombati események már jóval normálisabban zajlottak, miközben mindenki folytatta felkészülését a 2022-es idényre.

A Suzuki napja viszont így sem volt zökkenőmentes, miután több csapattag is pozitív koronavírustesztet produkált, ez pedig elsősorban a 2020-as bajnok, Joan Mir dolgát nehezítette.

A csapattársa, Alex Rins eközben a nyolcórás menet első órájának a végén az élen állt, de aztán a KTM-es Brad Binder letaszította őt onnan. Binder 1:31,814-es ideje pedig egészen az utolsó óráig maradt a tabella elején.

Később aztán jött a címvédő, Fabio Quartararo, aki pénteken elismerte, hogy a 2022-es Yamaha alapja valamelyest javult, köszönhetően egy fejlesztési csomagnak, amely Sepangban még nem volt elérhető számukra. A francia át is vette a vezetést Bindertől.

A napból már csak közel 20 perc volt hátra azonban, amikor érkezett Luca Marini a VR46 Ducatival, és megfutotta azt az 1:31,289-es időt, amely már jobbnak bizonyult, mint Pol Espargaro pénteki legjobbja.

Ahogyan a motorosok igyekeztek megszokni a Mandalika Street Circuit vonalvezetését, sokuk túl is lépte a határokat. Az RNF-nél először Andrea Dovizioso esett el az 1-es kanyarban, miközben újonc csapattársa, Darryn Binder a 12-es fordulónál bukott az utolsó nyolc percben.

Mir is hasonlóan járt, emellett pedig több újonc is kereste az ideális tempót, ennek pedig több esetben is hibázás lett a vége. A nap végén tehát Marini lett a leggyorsabb, aki mögé végül közel kéttizedes hátránnyal érkezett meg Marc Marquez és a Honda.

Az apriliás Maverick Vinales a végén feljött harmadiknak, a legjobb ötöt pedig Quartararo és Mir egészítette ki. A tesztelés Indonéziában a vasárnapi nappal zárul le, miközben egyre közelebb kerülünk a 2022-es szezonnyitóhoz.

