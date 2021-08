Valentino Rossi: A DTM is az opcióim között szerepel!

A MotoGP legendája, Valentino Rossi a 2021-es szezon végén visszavonul a motorversenyzés királykategóriájából, azt pedig egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja a pályafutását. Az olasz azt nem rejti véka alá, hogy érdeklődik az autóversenyzés iránt.

Az osztrák Servus TV-nek pedig elárulta, hogy a német túraautó-bajnokság is az opciói között szerepel, és gyakran beszél a sorozat vezérigazgatójával, Gerhard Bergerrel.

Még több F1 hír: De Vries csalódott a Formula E-s „kollégák” miatt

„A DTM is az opcióim között szerepel, viszont nem könnyű a dolog, mert egy nagyon nívós sorozatról van szó. Gyakran beszélek Gerharddal, aki kicsit próbál nyomást helyezni rám” – mondta mosolyogva a 42 éves pilóta.

Rossi már korábban nyilatkozott arról, hogy szívesen versenyezne GT3-as kocsikkal a jövőben, most pedig megerősítette, hogy a Le Mans-i 24 óráson való indulással is meg fog próbálkozni jövőre. De nemcsak a versenyzésben, hanem a magánéletében is vannak céljai:

„Mindig is apuka akartam lenni, ez pedig egy jó időpont lehet erre. Persze előtte szeretnék kivenni néhány hónapot” – nyilatkozta a Doktor.

Újra beindították Häkkinen első VB-címét szállító V10-es McLarenjét (videó)