Újabb váratlan változás Rossiéknál

Jonas Folger az idei idényre csatlakozott a Yamaha európai tesztcsapatához, és emellett még öt Moto2-es versenyen is részt vett a Petronas támogatásával induló SIC Moto2 csapatban. A német motoros a hírek szerint szóban már meg is egyezett a folytatásról, éppen ezért is volt meglepő a hír, hogy a japán márka végül még is szakított vele.

"Ez a rossz hír meglepetésként ért, Volt egy szóbeli megegyezésem a Yamahával, mert a csapat szerette volna velem folytatni, és kiterjeszteni a projektet. Már beszéltünk a tesztelési tervekről is, és más feladatokról is. Aztán hirtelen jött a visszalépés, annak ellenére, hogy már meg is ígérték, hogy hamarosan érkezik az új szerződés" - írja Folger saját honlapján.

A német versenyző a japánok döntésének hátterét is megvilágította. "A tesztprogram kapcsán arra az elhatározásra jutottak, hogy ismét csak japán versenyzőkkel szeretnének dolgozni. A csalódás nagy, természetes, hiszen teljes erőmmel ezen a projekten dolgoztam, és minden más lehetőséget lemondtam jövőre" - mondta Folger, aki szerint sokat tanult a tesztmunkájából, de most nem tudja, mit tegyen, elmondása szerint az év jelenlegi szakaszában már nehéz értékelhető munkát találni.

Folger 2017-ben a MotoGP-ben is bizonyíthatott, ám sajnos egy diagnózis miatt kénytelen volt feladni újonc idényét. A Gilbert-szindróma miatt a 2018-as szezon első felét partvonal mellett töltötte, később kapott csak lehetőséget a Yamahától, hogy az európai tesztcsapatban dolgozzon. Folger állítása szerint a Moto2-ből és a Superbike-ból is kapott ajánlatokat, amelyeket mind lemondott, mert a Yamahával képzelte el a jövőt.

