Újabb ülés talált gazdára a MotoGP-ben: Pol Espargaro visszatér a KTM-hez!

Espargaro Tech3-as visszatérését egy ideje már rebesgették a a MotoGP-ben, ugyanis jelenlegi munkaadója, a Honda az év elején elhintette, 2023-tól változtatni szeretnének pilótapárosán.

A spanyol versenyző Silverstone-ban megszellőztette, hogy a következő évtől egy ismerős motorral fog versenyezni, ám a csapat akkor még nem erősítette meg az érkezését.

A KTM hazai pályáján azonban végre bejelentették, hogy Espargaro 2023-ban ismét a Tech 3 versenyzője lesz, azonban a francia privát csapat jövőre arculatváltáson esik át:

A KTM ugyanis azt is bejelentette, hogy a Tech 3 fel fogja venni a spanyol Gas Gas márka arculatát, így legalább látszólag újabb márkával bővült a királykategória a Suzuki kivonulása után is, mégha a motorok továbbra is egyforma RC16-ok lesznek.

Espargaro Moto2-es bajnokként 2014-ben mutatkozott be a MotoGP-ben a Tech3-nál, bár a gárda akkor még Yamaha erőforrással versenyzett.

Első három szezonjában nem sikerült dobogóra állnia a királykategóriában, mivel az M1-es gép nem felelt meg a stílusának, de a KTM 2017 szerepvállalását követően nagy szerepet játszott abban, hogy az osztrák alakulat sereghajtóból futamgyőztessé váljon.

Első dobogós helyezését 2018-ban szerezte meg, majd 2020-ban még ötöt tett hozzá mérlegéhez. A 2021-es idény előtt átigazolt a Hondához, ahol azonban mindössze két alkalommal zárt versenyt a legjobb háromban.

Espargaro KTM-es visszatérése megnyitja az utat a 2020-as világbajnok Joan Mir előtt, így a kivonuló Suzuki jelenlegi pilótája lehet Marc Marquez csapattársa a gyári Hondánál.

