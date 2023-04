Újabb hiányzó a MotoGP mezőnyéből a hétvégi Amerikai Nagydíjon

A négyszeres futamgyőztes nemrég debütált a gyári Ducati színeiben, de az első hétvégéje vörösben nem tartott sokáig, miután a sprintfutam második körében nekiütközött Luca Marini. Bastianini emiatt bukott és eltörte a lapockáját, így ki kellett ülnie a Portugál GP-t.

Törése ugyan nem volt, de orvosi javaslatra aztán Argentínában sem állt rajthoz. Az olasz ezt követően ezen a héten megpróbált néhány kört futni Misanóban egy Superbike-kal, de a további vizsgálatok megállapították, hogy még mindig pihenésre van szüksége ahhoz, hogy a sérülései teljes mértékben meggyógyuljanak.

Emiatt pedig egyértelművé vált, hogy a most hétvégén rendezett Amerikai Nagydíjat is ki kell hagynia, a helyén pedig a Ducati tesztversenyzője, Michele Pirro fog majd motorozni. Ezzel tehát biztossá vált, hogy Marc Marquez mellett lesz egy másik nagy hiányzója is a futamnak.

Ami a többi sérültet illeti, Miguel Oliveira sorsa továbbra is bizonytalan, de amennyiben az orvosi vizsgálatok alkalmasnak ítélik őt, akkor indulhat majd a texasi viadalon. Pol Espargaro eközben rosszabb helyzetben van, hiszen ő határozatlan időre kidőlt a portugáliai horrorbukása miatt, melyben az állkapcsa és a háta is több helyen eltört.

Az ő helyét a mostani hétvégétől egyébként már Jonas Folger veszi majd át. És végül, de nem utolsósorban ott van még a másik hondás, Joan Mir, akinek a bokája sérült meg az argentin sprint során, így egyelőre az ő helyzete sem tisztázott még az indulás kapcsán.

Aki további részletekre kíváncsi Marquez helyzetét illetően, annak ezt a cikket ajánljuk figyelmébe.