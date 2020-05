Újabb halasztás a MotoGP-ben: a Holland Nagydíj sem marad a helyén

A MotoGP-t is különösen érinti a koronavírus, de a gazdasági helyzet más lehet, mint a Forma-1-ben, így ebből a szempontból a kétkerekű kategóriának könnyebb lehet kezelnie a szituációt. A versenyeket azonban sorra halasztják el.

Legutóbb a Holland Nagydíj elhalasztását kellett bejelenteniük a szervezőknek. A hollandok így többek között csatlakoztak Thaiföldhöz, Amerikához, Argentínához, Spanyolországhoz, Franciaországához, Olaszországhoz, Barcelonához és Németországhoz.

A futam június végén lett volna, de miután a holland kormány bejelentette, hogy augusztus végéig egy tömeges eseményt sem engednek megtartani, borítékolható volt a Holland Nagydíj elhalasztása, de új dátumról még nincs szó.

A hivatalos nyilatkozatából az azonban kiderült, hogy az asseni eseményt őszre, vagy a következő szezonra halasztják el, így még az is benne van a pakliban, hogy a helyiek idén nem látnak hazai MotoGP-futamot. Ez az F1-es rendezvényükre is igaz lehet, de ott sem dőltek el a dolgok ezzel kapcsolatban.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing leads at the start of the race

Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images