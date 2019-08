Újabb csere a MotoGP-ben, ezúttal a Brit Nagydíj előtt

A 2017-es Moto3 világbajnok és MotoGP-újonc igen komolyat bukott Brno versenypályáján a nagydíjat követő teszten, ami miatt kórházba kellett szállítani, ahol a mellkasán és a tüdejében zúzódásokat diagnosztizáltak. Ez pedig arra kényszírtette a versenyzőt, hogy kihagyja az Osztrák Nagydíjat és néhány napot kórházban kellett maradnia.

Bár jól halad Joan Mir felépülése, még mindig nem érzi magát elég jól ahhoz, hogy rajthoz álljon a hétvégi Brit Nagydíjon Silverstone-ban, azonban néhány nappal később már ott lehet Misanóban a teszten. A tehetséges motoros helyére a Suzuki tesztversenyzője, Sylvain Guintoli ugrik be.

Mir a hivatalos nyilatkozatban elmondta, nagyon sajnálja a történteket, de most elsősorban az egészségügyi állapotára kell koncentrálnia. „A baleset után több hetet pihentem, először a kórházban, majd otthon. Újra elkezdtem sétálni, de a tesztek után úgy tűnik, még mindig nem vagyok 100%-os állapotban, szóval az orvosok úgy döntöttek, jobb, ha inkább folytatnom a rehabilitációmat.”

Mir közben már edzésmunkát is végez, így a következő futamra jobb formában lehet, és nem kell túl sok kockázatot vállalnia. Emiatt is döntöttek úgy, hogy a Brit Nagydíjat is kihagyja. A Suzuki versenyzője köszönetet mondott a mellette lévő és neki segítő embereknek, valamint a csapatának és természetesen a sok rajongónak.

Érdekesség, hogy Sylvain Guintoli korábban még nem versenyzett MotoGP-géppel Silverstone-ban, de a Superbike Bajnokságban már igen, ahol nyert is. Mir jelenleg pedig a második legjobb újonc a MotoGP-ben és a 13. helyen áll. A legjobb eredménye egy 6. hely volt a katalán hétvégéről.

