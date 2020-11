Több csapattal is tárgyal Jorge Lorenzo

A visszavonult háromszoros MotoGP bajnok, Jorge Lorenzo a Yamaha mellett az Apriliával is tárgyal tesztpilótai szerepkörbe való átigazolásáról, de jelezte, ez csak B-terv számára és szeretne a Yamaha tesztpilótája lenni, akikkel címeit is szerezte.

„Tesztpilóta szeretnék maradni, elsősorban a Yamahánál, mivel velük nyertem és nagyon jól érzem magam a motorukon, de vannak más lehetőségeim is, az Aprilia konkrétan.” – mondta Lorenzo az AS.comnak.

A Lorenzo-Yamaha együttműködés azért lett kétséges, mert a spanyol ritkán kapott lehetőséget, akkor is 2019-es motorral és nem is tudott sok mért kört futni nemrég Portimaóban. A spanyol azonban elmagyarázta, hogy ez a lehetőség is csak az utolsó pillanatban adódott:

„A helyzet az, hogy Sepangban két napot futottam, nemrég pedig másfelet Portimaóban. Júniusban, amikor még vesztegzár volt, a Yamaha felhívott, hogy idén nem lesznek tesztek, szóval visszafogtam az edzéstempómat.”

„Aztán szóltak, hogy mégis lesz teszt Portimaóban és egyből elkezdtem darálni. Nagyon kevés időm volt felkészülni és nem a legjobb formában érkeztem, ráadásul nyolc hónapja nem voltam ilyen erős motoron.”

„Az ember ritmusa, reflexei, reakcióideje kopik ilyenkor és pár nap kell ahhoz, hogy újra hozzászokjon az ember, akár Lorenzónak, Rossinak vagy Marqueznek hívják. Ha ehhez egy olyan nehéz és furcsa pálya jön, mint Portimao, egy olyan csapat, amit az utolsó körökben raktak össze, plusz egy régi motor, nehéz versenyképesnek lenni.”

