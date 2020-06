Stoner: Rossi most megmutatja, hogy ő is verhető…

Valentino Rossi 2021-re elvesztette a helyét a gyári Yamaha csapatánál, helyette pedig a tavalyi újonc, Fabio Quartararo érkezik a Petronas SRT csapatától. Bár Rossi eredetileg azt tervezte, hogy megvárja 2020 első 6-7 versenyét, mielőtt döntést hozna a jövőjéről, a koronavírus-járvány miatt ezt mégsem teheti meg.

A legvalószínűbb opció a hírek szerint az, hogy 2021-ben is marad a MotoGP-ben, és Quartararo „régi” ülését kapja meg: a Petronas SRT versenyzője lesz, egy gyári specifikációjú Yamaha-motorral. A bejelentésre a sajtó szerint június végén lehet számítani.

A „Doktor” helyzetéről Casey Stoner nyilatkozott a FOX Asiának, aki úgy gondolja, nem jó ötlet a MotoGP-ben való folytatás, de Rossi még így is képes lehet a győzelemért harcolni.

„Hiszek abban, hogy ha kicsit hamarabb elhagyta volna a sportot, akkor hagyatékot hagyott volna a sportban. Persze így is fog, de most megmutatja, hogy ő is verhető.”

„Csalódást keltő látni egy olyan versenyzőt egy privát csapathoz igazolni, akinek a szerződtetéséért korábban igazi vagyonokat költött volna bármelyik csapat.”

„Azt gondolom, hogy Valentinóban még mindig megvan a potenciál arra, hogy kiváló eredményeket érjen el, és hogy győzelmekért tudjon harcolni – efelől nincs kétségem. A tehetség nem veszik el. Az viszont szomorú, hogy már nem látjuk olyan gyakran a dobogóért harcolni, mint korábban.”

Az előző szezonban Rossi két dobogós helyezést szerzett és a hetedik helyen végzett összetettben, amivel a harmadik legjobb Yamaha-versenyző volt – ez volt a legrosszabb világbajnoki pozíciója az első, 2011-es ducatis szezonja óta, amikor csak egyszer tudott a dobogón végezni.

A kilencszeres világbajnok győzni utoljára a 2017-es Holland TT-n tudott, ami azt eredményezi, hogy pályafutása kezdete óta még sosem maradt ilyen sokáig győzelem nélkül.

Stoner májusban felkavarta az állóvizet azzal, hogy arra utalt, hogy Marc Marquez miatt nem maradhatott a Honda tesztpilótája. A FOX Asia ezúttal azt is megkérdezte tőle, hogy meg tudná-e verni Marquezt a pályán.

„Ezt a kérdést mindig felteszik nekem. Ha Dovizioso, Lorenzo és Pedrosa is tudott versenyeket nyerni Marquez ellen, akkor én is tudnék. De egy világbajnoki szezon során Marc nagyon kiegyensúlyozottan teljesít, főleg az utóbbi években.”

„Marc rengeteget dolgozott, és megerősítette a gyenge pontjait, így vált egy olyan versenyzővé, akit nagyon nehéz megverni.” – mondta Stoner.