Rossit saját ducatis időszakára emlékezteti Zarco kálváriája

Johann Zarco sokkolta a MotoGP paddockját, amikor bejelentette a KTM-nél való kétéves szerződésének idén év végén való felbontását az ehavi Osztrák Nagydíj után, amivel szinte biztos, hogy nem lesz ott a MotoGP mezőnyében jövőre. Valentino Rossit megkérték arra, hogy hasonlítsa össze saját Ducatis élményeit a volt Tech 3-pilóta helyzetével, hiszen a hétszeres világbajnok 2011-ben és 2012-ben maga is átélt egy hasonló borzalmas időszakot, mielőtt 2013-ban a Yamahával visszatért a mezőny elejére. Az olasz szerint a nehézségek, melyekről Zarco beszélt, eszébe juttatták a Ducainál eltöltött éveit, de ő örül annak, hogy ki tudta tölteni kétéves szerződését a bolognai márkánál:

„Kicsit olyan dolog ez, mint ami velem volt a Ducatinál, hatalmasok voltak az elvárások felém, és a csapat felé is, hogy minél többször küzdjünk a győzelemért. De sajnos nem éreztem magaménak a motort, főleg az elejét, talán Zarcónak is ez volt a baja. Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ilyenkor elszáll a motiváció, nem boldog az ember, hogy a motorra ülhet, és ez negatívvá teszi az embert.”

„Ilyenkor minden sokkal nehezebb lesz, nem csak a motorozás lesz teher, hanem az utazás is, az otthonodtól való távollét, az interjúk... Mintha egy alagút mélyén botorkálnál. A Ducatinál én is sokszor elgondolkodtam, hogy feladom, de végül végigcsináltam a két évet, mert ha szezon közben kiesik az ember, könnyen lehet, hogy nem is talál magának helyet újra.”

Zarco KTM-mel való szakítása Cal Crutchow Ducatitól való távozására is emlékeztethet minket, ő 2014 végén hagyta ott az olaszokat, bár azzal a különbséggel, hogy neki volt egy másik ajánlata, így került jelenlegi csapatához, az LCR Hondához. Crutchlow így beszélt Zarco döntéséről:

„Nyilván nem most van pályafutása csúcsán, tudjuk, mekkora tehetség, volt már dobogón, és tényleg, nagyon gyors. Világbajnok is volt. Az, hogy így ment el, biztos ülés nélkül, mutatja, mennyire kétségbe lehetett esve, de remélem talál magának egy megfelelő helyet, ahol élvezi a dolgot, mert ez a munkája, az élete, Szóval én megértem őt. Ilyenkor néha, amikor így húzol le egy egész évet, az elég kemény dió, remélhetőleg ki fog tudni mászni a gödörből.”

