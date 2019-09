Rossit is meglepte a Yamahák remeklése

Valentino Rossi a San Marinó-i Nagydíj pénteki napján az új, szénszálas lengőkarral próbálkozott, emellett a Yamaha klasszisának motorjára új fékborítás és kipufogó került, míg csapattársa, Maverick Vinales a régi alkatrészekkel edzett. Ennek ellenére Vinales volt a gyorsabb pénteken, na nem csak a csapattársánál, az egész mezőnynél. Rossi a negyedik legjobb időt szerezte meg a második edzésen, de a Petronas két versenyzője is az első ötben zárt, vagyis pénteken a leggyorsabb öt versenyzőből négy Yamahát irányított.

Rossi úgy érzi, hogy a Yamaha fejlesztései egyértelműen jobb teljesítményt biztosítanak, de még így is meglepte, hogy a Yamaha mind a négy versenyzője ilyen gyors tudott lenni. "A Silverstone utáni kétnapos misanói teszt nagyon pozitív volt, és nagyon keményen is dolgoztunk az eredményért, különösen az új alkatrészek miatt, és a számomra teljesen egyértelmű, hogy az új elemek jobbak" - jelentette ki Rossi.

"Úgy döntöttünk, hogy erre koncentrálunk. Ez pedig egy jó rajt volt, egy jó péntek, úgy néz ki, hogy az összes yamahás versenyképes, és ez kicsit meglepő" - mondta az olasz. "Ez nagyon jó érzés, mert ráadásul még teljesen más beállításokkal is mentünk, Maverick és én, illetve a Petronas versenyzői is nagyon erősek."

A fejlesztések kapcsán Rossi csapattársa nincs még meggyőzve, Vinales ezért nem szereltette fel az új elemeket. "Még kell menjünk pár kört, amíg jobban megértjük a fejlesztéseket. De akárhogy is, nekem jó érzésem volt a régi beállításokkal is, és ezen az érzésen most nem akartam változtatni. Persze, ha szükség lesz rá, mindet kipróbálom. És látjuk, hogy Valentino milyen gyors, nagyon jó a ritmusa, de nekem most jobb az eredeti motoron" - mondta a spanyol.

A Petronas két versenyzője, Fabio Quartararo és Franco Morbidelli is nagyon jó pénteket zárt, holott az újonc francia nem érezte magát tökéletesen a nap folyamán. "A körülmények elég furcsák voltak. Nem volt túl sok tapadásunk. Megmaradt emléknek, hogy két hete még álltokként fékezhettünk, ma viszont ez nem volt olyan magabiztos érzés. Nagyon jó volt a pénteki eredmény, de nem vagyunk százszázalékosan magabiztosak" - mondta az év meglepetésembere.

