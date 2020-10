Rossinak ki kell hagynia az Aragón Nagydíjat, mert elkapta a koronavírust!

A MotoGP is szigorú intézkedések szerint működik, hogy mérsékelni tudják a vírus terjedését, bár már eddig is voltak pozitív esetek a paddockban, beleértve a Moto2-ben versenyző Jorge Martint, akinek ki kellett hagynia a múlt havi misanói duplafordulót a betegség miatt.

Valentino Rossi az Instagramján erősítette meg, hogy úgy kelt fel, hogy nem érezte jól magát, és egyből tesztelték is, de az eredmény negatív lett. A második teszt azonban már pozitív eredménnyel jött vissza, emiatt pedig ki kell hagynia a most hétvégén rendezendő Aragón GP-t és minden bizonnyal a jövő heti második ottani fordulót is.

Már önkéntes karanténban van mióta megérkezett Aragóniába, és csalódottságát fejezte ki, mivel érzése szerint „mindent megtett, hogy betartsa a protokollt”. „Ma reggel felkeltem, és nem éreztem jól magam” – mondta Rossi a közösségi oldalán.

„A csontjaim fájtak kissé, alacsony lázam is volt, ezért egyből felhívtam az orvost, aki kétszer is tesztelt. A gyors PCR-teszt negatív lett, csakúgy, mint a kedden elvégzett vizsgálat. A második azonban, melyet ma délután négykor kaptam meg, sajnos már pozitív eredményt hozott.”

„Nagyon csalódott vagyok, hogy ki kell majd hagynom a futamot az aragóniai pályán. Szeretnék optimista és magabiztos maradni, de úgy hiszem, hogy minden bizonnyal a második itteni futamon sem vehetek majd részt.”

„Szomorú és mérges vagyok, mert mindent megtettem, hogy tartsam magam az előírásokhoz, és bár a keddi tesztem negatív volt, önállóan karanténba vonultam, mióta megérkeztem Le Mans-ból. Ez van sajnos, nem tudok tenni semmit, hogy változtassak a helyzeten” – mondta keserűen az olasz.

„Most követni fogom az orvosok tanácsait, és csak reménykedni tudok, hogy hamarosan jobban érzem majd magam.” Rossi pozitív esete mindössze egy héttel történt azután, hogy a Yamaha hat tagjának Andorrában kellett karanténba vonulnia, miután egyikük pozitív tesztet produkált a Francia Nagydíj után.

A Yamaha csapatfőnöke, Lin Jarvis hozzátette: „Nagyon rossz hírek érkeztek Valentino, a Monster Energy Yamaha MotoGP-csapat, és az összes MotoGP-rajongó számára. Először is abban reménykedünk, hogy Valentino nem fog sokat szenvedni az elkövetkező napokban, és minél hamarabb visszatér.”

„Ez már a második csapás, amellyel a MotoGP-csapatunk szembesült, miután a projekt vezetője, Sumi-san és öt másik YMC-mérnök közül egy pozitív teszt került ki, annak ellenére, hogy szerencsére teljesen tünetmentesek voltak.”

„Ez a két eset is arra emlékeztet mindenkit, hogy nem számít, mennyire óvatosak vagyunk, a rizikó végig jelen van, ahogyan azt látjuk a fertőzésszámok európai növekedéséből is.”

„Egyeztettünk az olasz egészségügyi hatóságokkal, akik azt mondták, hogy azok, akik hétfő előtt léptek kapcsolatba Valentinoval, nincsenek közvetlen veszélyben. Ennek ellenére a jövőben még körültekintőbbek leszünk, hogy minimalizáljuk a további komplikációk esélyeit.”

A Yamaha egyelőre nem tudatta, ki helyettesítheti Rossit a hétvégén, azonban a betegsége megnyithatja az utat Jorge Lorenzo MotoGP visszatérése előtt, aki a 2019-es szezon végén vonult vissza a Hondától, és 2020-ban a Yamaha tesztpilótája lett.

Lorenzo az eredeti tervek szerint a Katalán Nagydíjon wildcard nevezéssel indult volna, azonban a koronavírus-járvány és a versenynaptár újraszervezése miatt erre nem került sor.

A háromszoros gyorsaságimotoros-világbajnok éppen múlthéten körözött Portimaoban a 2019-es Yamahával, azonban a 2020-as modellen csak a februári teszteken kapott lehetőséget, azóta pedig mindössze négyszer ült versenymotorra.

