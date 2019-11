Rossi valamit érez az új Yamahán, de munkára buzdít

A Yamaha versenyzői nagyon jól teljesítettek a jerezi teszt hétfői napján, amikor a valenciai foglalkozáshoz hasonlóan ismét Maverick Vinales tudott a leggyorsabb lenni. A második legjobb időt Fabio Quartararo, míg az ötödiket Franco Morbidelli szerezte, Valentino Rossi azonban csak a 14. helyen zárt.

Ennek ellenére az olasz klasszis fejlődésről számolt be az egy héttel ezelőtti állapotokhoz képest, pedig a Crash.net beszámolója szerint ugyanazzal a beállítással használta a 2020-as Yamaha-motor első prototípusát.

"A csomag éppen ugyanaz, a Yamaha pedig keményen dolgozik az erőforráson. De ez nem egyszerű, idő kell, mert a különbség elég nagy. A valenciai és a jerezi pályák nem a legjobbak a motor végsebességének megértéséhez, de valamit már érezni. De az biztos, hogy még sokat kell dolgozzunk" - mondta Rossi.

Az olasz 2019-ben is szenvedett már a Yamahával, miközben márkatársai közül Quartararo és Vinales is előzte, utóbbi kettő a jelek szerint már a 2020-as géppel is előrébb jár. Ugyanakkor Rossi szerint a Yamahának a sebességre kell koncentrálni.

"Ha egy még gyorsabb motort akarunk, az nem olyan bonyolult feladat. De a probléma az, hogy nem csak erő kell, megfelelő teljesítmény is. Ezen dolgozunk a Yamahával" - jelentette ki az olasz világbajnok versenyző.

"Nagyobb végsebességre van szükségünk, de ezt jobb teljesítménnyel kell elérni. Ebből a szempontból sok a munka, és már van is valamink, de ez még nem elég" - mondta Rossi a szezonvégi tesztek tapasztalataiból kiindulva.

A Jaguar i-PACE eTROPHY második versenyén egy látványos csattanást is láthattunk. Az elektromos hajtás miatt mindent tisztán hallani. A szűk utcai pályán csak a fal lehetett a végállomás.