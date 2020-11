Rossi továbbra is koronavírusos, könnyen lehet, hogy hétvégén sem áll rajthoz

Valentino Rossinak múlt hónapban ki kellett hagynia az aragóniai duplafutamot, miután a Francia Nagydíjat követően pozitív koronavírus-tesztet mutatott be. A Yamaha ma bejelentette, hogy Rossi még tegnap is pozitív tesztelt produkált, de ma újabbat végeznek rajta.

Amennyiben ez negatív lesz, Rossinak elég ideje lesz egy másodikat is elvégezni, és ha az szintén negatív lesz, elrepülhet Valenciába. Azonban ha nincs versenyképes állapotban, a Yamaha a World Superbike sorozatban szereplő amerikai Garrett Gerloffot jelölte ki a helyére a hétvégi Európai Nagydíjra.

Gerloff a GRT Yamaha csapatban debütált idén a WSBK-ban, és Katalóniában illetve Estorilban össze is szedett három dobogót. Amennyiben a Yamaha behívja, ez lesz első futama a MotoGP-ben és ő lesz az első amerikai pilóta a kategóriában 2016 óta, amikor Ausztráliában Nicky Hayden helyettesítette a sérült Dani Pedrosát.

Az, hogy a Yamaha nem hivatalos tesztpilótájukat, Jorge Lorenzót ülteti Rossi helyére nem sokkal azután derült ki, hogy Lorenzo elismerte, hogy az Apriliával is tárgyalt esetleges átigazolásáról, bár jelezte, hogy elsősorban a Yamahánál maradna.

A Yamaha a Teruel Nagydíj előtt még azzal az indokkal nem ültette Lorenzót az M1 nyergébe, hogy nem akarják túlterhelni az amúgy is kimerült csapatot azzal, hogy újabb pilótára kell beállítaniuk a motort, most azonban már a szabályok szerint is kötelező volt kijelölniük egy helyettest.

Lorenzo idén mindössze három és fél napot töltött el a Yamahával februárban Sepangban és Portugáliában októberben, de mindkétszer egy tavalyi motort kapott. A portimaói teszten négy másodpercet kapott az apriliás Aleix Espargarótól.

Gerloff amúgy nem az egyetlen új arc lesz a rajtrácson, amennyiben Rossi végül nem lesz alkalmazható, ugyanis az Aprilia már korábban jelezte, hogy tesztpilótájuk, Lorenzo Salvadori helyettesíti Bradley Smitht az utolsó három versenyen.

