Rossi szerint valami megmozdult alatta

A világbajnok olasz pályafutása mélypontjára került a MotoGP-szezon első felében, a Yamaha versenyzője zsinórban háromszor zárt pont nélkül futamot, és többször is saját hibájának köszönhette kiesését. A nyári szünet előtt már a visszavonulásáról pusmogtak, azonban Rossinak még a jövő évre is érvényes a Yamahával kötött szerződése.

Ugyanakkor a nyári szünetet követően Rossi Brnóban hatodik, míg legutóbb Ausztriában a negyedik helyen zárt, és úgy érzi, hogy a Yamaha a nyáron csökkentette hátrányát a Ducatival és a Hondával szemben.

"Elég boldogok vagyunk, mert a szezon második felét egy jobb helyzetben kezdhetjük, az első fele ugyanis nagyon negatívan alakult. Úgy néz ki, hogy valami elmozdult a Yamahánál, és még keményebben kezdtek el dolgozni a motor fejlesztésén. Amikor megérkeztünk a legutóbbi futam helyszínére, pénteken megértettük, milyen lépéseket kell megtenni az elektronikával és a kigyorsítással, és így még versenyképesebbek lettünk, pedig ez egy olyan hely, ahol szenvedni szoktunk. És ez a legfontosabb. Persze még nagyon sokat kell dolgozni, mert Dovizioso és Marquez gyorsabbak, de jó úton haladunk" - jelentette ki Rossi.

Takahiro Sumi, a Yamaha-csoport vezetőjeként kijelentette, hogy szerinte a mélypont a tavalyi ausztriai időmérő volt, amikor a gyári csapat kénytelen volt elnézést kérni a versenyzőktől a gyenge teljesítményért. "A tavalyi katasztrofális szezon után, különösen ahogy a Red Bull Ringen szenvedtünk, és nagyon kritikus pillanatokat éltünk át. De az volt a fordulópont. Mielőtt lecseréltük a motort, előbb magunkon kellett változtatni. Most pedig már egyre több dologban változtattunk, de ezek az elmozdulások még nem értek véget, a motor még nem újult meg, de a főhadiszálláson már nagyon sok minden igen" - mondta Takahiro Sumi.

Rossi pedig egyetért a Yamaha-vezérrel, az olasz szerint is jobban teljesít a Yamaha, és ezért a legenda is egyre optimistább.

"Nagyon érdekeseket mondott Sumi-san, egyetértek vele. Nemcsak 2018-ról van szó, már 2017-ben sem dolgoztunk rendesen, nem elég keményen, és nem a megfelelő területeken dolgoztunk. Most visszanézve, nagyon sok minden változott, az emberek, de maga a szervezet is. A Yamaha még több erőfeszítést tesz. És én ezért optimista vagyok, mert látszik, hogy a dolgok elmozdultak, de nekünk még így is időre lesz szükségünk, sajnos nekem abból már nincs sok, szóval én továbbra is igyekszem tolni előre a dolgokat. Eredmények kellenek, ahhoz pedig fejlődés. De pozitív, hogy már kipróbálhattam a 2020-as gép prototípusát, és azt hiszem, hogy jó az irány" - mondta a 40 éves Rossi.

