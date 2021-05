Rossi jelenleg karrierje eddigi legrosszabb szezonját éli meg, mivel az első négy forduló alatt mindössze négy pontot tudott szerezni, azt is a Katari Nagydíjon elért 12. helyével.

A Petronas SRT motorosát sok kritika érte az utóbbi időben, de az olasz elmondta csütörtökön, hogy bizonyítani szeretné, hogy amit Kevin Schwantz mondott róla, az valóban igaz.

Az idénynyitó óta most először tűnik úgy, hogy Rossi egyből a Q2-ben kezdheti majd meg az időmérőt, miután a pénteket összességében a kilencedik helyen zárta Le Mans-ban. „Ez egy jobb nap volt számunkra, mivel már délelőtt is egész gyors voltam a vízen, és jól éreztem magam a motoron.”

„Viszont kellett egy száraz gyakorlás is, hogy megértsük, hogy a Jerezben elvégzett munka itt Le Mans-ban is kifizetődik-e. Szerencsénk volt, hogy az FP2 száraz volt végig, mert így nyomhattuk és megpróbálhattuk megérteni.”

„Végül a legjobb tízben voltam, a kilencedik helyen, de jobban is kezeltem a motort, kiegyensúlyozottabb voltam, a tempóm rendben volt, mélyebbeket fékezhettem és gyorsabban is mehettem be a kanyarokba. Úgyhogy nem volt olyan rossz ez. Ránézésre most kicsivel erősebbek vagyunk, mint az első futamokon” – ecsetelte Rossi.

Amikor megkérdezték tőle, hogy mit csinált a csapata az M1-gyel, hogy jobban érezze magát rajta, ő így felelt: „A Jerezben elvégzett munka sokat segített, mert keményen dolgoztunk ott, módosítottunk a felfüggesztés beállításán, másfajta villát használtunk, és a motor súlyelosztásán is változtattunk.”

„Emellett másik karbon lengővillát is kipróbáltunk, amely működött, ezek együttese pedig segít, hogy jobbak legyünk, főleg a fékezésnél és a kanyarok bejáratánál. Így több tempót vihetek be a fordulókba anélkül, hogy szélesre futnék, és jobban is érzem magam a motoron.”

A szombati napra egyelőre esőt jósolnak, ez pedig bebiztosíthatja, hogy Rossi csatlakozik a többi yamahás pilótához a Q2-ben.

