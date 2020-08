Rossi: nehéz a Ducatival együtt dolgozni

Kezdenek eldőlni a kérdések a kétkerekűek királykategóriájának jövő évi üléseire vonatkozóan, egyelőre egy nagyobb nyitott kérdés maradt, hogy vajon mi lesz Andrea Dovizioso és a Ducati közös munkájának a sorsa, ugyanis az olasz még mindig nem szignózott a jövő évre nézve semmilyen szerződést.

A tárgyalások is egyelőre úgy tűnik, zátonyra futhatnak, ugyanis a két fél nem tudott az eddigiekben megegyezni a pénzügyi kérdésekben. A Ducatinak alapvető álláspontja, hogy a koronavírus-járvány okozta pénzügyi nehézségekre való tekintettel nem akar nagypénzeket odafizetni semelyik versenyzőjének.

A Ducati elmondása szerint augusztusban folytatódnak a tárgyalások, viszont Dovizioso menedzsere jelezte, ha nem sikerült megegyezni a feltételekben, akkor „szabadságra” mehet az ügyfele. Doviziosót is megkérdezték a jelenlegi helyzetről, valamint a várható kimenetelről: „Nem tudom mi várható a jövőben, egyelőre az eredményekre koncentrálunk”, jelentette ki diplomatikusan.

További híreink: Dovizioso nem írja le Marquez bajnoki esélyeit

A veterán Valentino Rossit is megkérdezték a honfitársát érintő helyzetről, akinek azért is lehet ez ismerős territórium, mivel 2011-2012 között maga is a piros motoros istállónál versenyzett. Rossi egyből jelezte, hogy a helyzet nagyon nem egyszerű a gyártó és a pilóták közötti kapcsolat miatt, ettől függetlenül reméli, megtartják a háromszoros bajnoki második honfitársát.

„Néha nagyon nehéz együtt dolgozni a Ducatival, ezt már a múltban magam is tapasztalhattunk. Ezt magam is tapasztaltam, amikor 2011-ben és 2012-ben ott voltam, akkor sem volt egyszerű a kapcsolat. Én ebben látom az okát, hogy még mindig nem tudtak megállapodni az új szerződésről”

Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Mindkét fél érdekében nagyon remélem azonban, hogy tovább folytatják a közös munkát, ugyanis megmutatták az elmúlt évek során, hogy Dovi a Ducatival nagyon erős tud lenni”, mondta Rossi. Az olasz veteránnak is „kijutott a jóból” a Ducatinál, ugyanis a kapcsolatukat igen erősen megbélyegezte, amikor az olasz márka megvétózta Rossi stábjának áthozatalát az istállóhoz.

A Ducatinak már az egyik gyári versenyzője biztos, ugyanis Jack Miller feljebb lép a Pramac Ducatitól, és a gyári alakulathoz csatlakozik 2021-től, Danilo Petrucci helyét átvéve, aki a Tech3 KTM motorosa lesz. Az Autosport értesülései szerint Miller helyét a jelenleg Moto2-ben versenyző spanyol Jorge Martin veheti át.

Ajánlott videó: